Привлекают бедность к владелице: 6 вещей, которым не место в женской сумочке

К содержимому женской сумочки нужно относиться с особым вниманием, ведь поставленные туда вещи могут нести гораздо больший смысл, чем мы можем вообразить.

Некоторые из них способны навлечь беду и принести материальные проблемы своим владелицам. Итак, о чем идет речь.

Игла с нитью

Многие женщины носят с собой иглу с нитью на всякий случай. Но на самом деле эти, казалось бы, мелочи могут отпугивать удачу.

В то же время булавка (английская шпилька) может служить оберегом, который советуют носить с собой.

Старые фото

Старые фото даже если на них сама женщина или ее семья могут приносить неудачи.

Есть поверье, что старые фото не позволяют развиваться и отвергают человека в развитии назад. Поэтому следует регулярно обновлять фото на более свежие, но главное – ни при каких обстоятельствах не носите фото в кошельке.

Разбитое зеркальце

Довольно часто в сумочке может быть разбито зеркало. Часто кажется, что небольшая трещина ничего не значит, но такое зеркало может притягивать неудачи, с которыми будет сложно справиться.

Мусор

Фантики от конфет чеки из магазина или билеты общественного транспорта могут привлекать негативную энергию и отгонять финансовую удачу. Важно регулярно просматривать содержимое сумочки и выбрасывать накопившиеся ненужные мелочи хотя бы раз в неделю.

Чужие вещи

Если вам нужно что-то передать, и вы ставите это в сумочку, то делать это нужно быстро. Несколько часов в сумочке не принесут вреда, но если носить чужие вещи изо дня в день, то можно ощутить негативное влияние.

Напоминание о неприятных событиях

Вещи, которые переносят вас в неприятные воспоминания, нужно немедленно и безжалостно выбрасывать. Подарки прежнего или мелочи, которые ассоциируются с чем-то плохим, следует выбрасывать. В то же время стоит поставить в сумочку безделушку, которая ассоциируется с чем-то хорошим.