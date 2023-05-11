Притягують бідність до власниці:6 речей, яким не місце в жіночій сумочці

До вмісту жіночої сумочки потрібно ставитися з особливою увагою, адже поставлені туди речі можуть нести значно більший сенс, ніж ми можемо уявити.

Деякі з них здатні накликати біду та принести матеріальні проблеми своїм власницям. Отож про що йде мова.

Голка з ниткою

Чимало жінок носять з собою голку з ниткою про всяк випадок. Але насправді ці, здавалось би, дрібниці можуть відлякувати удачу.

Водночас булавка (англійська шпилька) може служити оберегом, який радять носити з собою.

Старі фото

Старі фото, навіть якщо на них сама жінка або її сім’я можуть приносити невдачі.

Є повір’я, що старі фото не дають можливості розвиватися і відкидають людину у розвитку назад. Тож варто регулярно оновлювати фото на більш свіжі, але головне — за жодних обставин не носіть фото в гаманці.

Розбите дзеркальце

Досить часто в сумочці може бути розбите дзеркало. Часто здається, що невеличка тріщина нічого не означає, але таке дзеркало може притягувати невдачі, з якими буде складно впоратися.

Сміття

Фантики від цукерок чеки з магазину чи квитки з громадського транспорту можуть приваблювати негативну енергію та відганяти фінансову удачу. Важливо регулярно переглядати вміст сумочки та викидати накопичені непотрібні дрібниці хоча б раз на тиждень.

Чужі речі

Якщо вам потрібно щось комусь принести і ви ставите це в сумочку, то робити це потрібно швидко. Кілька годин у сумочці не принесуть шкоди, але якщо носити чужі речі день у день, то можна відчути негативний вплив.

Нагадування про неприємні події

Речі, які переносять вас в неприємні спогади, потрібно негайно та безжально викидати. Подарунки колишнього або дрібниці, які асоціюються з чимось поганим, варто викидати. Водночас варто поставити в сумочку дрібничку, яка асоціюється з чимось хорошим.