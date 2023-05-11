Украинцам начали приходить странные SMS с именем владельца номера

Даже в условиях военного положения мошенники не прекращают свою темную деятельность. Вдобавок они постоянно придумывают новые схемы обмана доверчивых граждан и пытаются завладеть деньгами.

Так, Светлана Ноговицина сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук о новой схеме развода.

В чем состоит суть схемы

Женщина сообщила, что сначала мошенники звонили по телефону, пытаясь привлечь к какой-то “серой” схеме, а затем начали массово отправлять сообщения с текстом, что она якобы выиграла деньги.

В СМС уведомлении также была ссылка. Но по таким ссылкам категорически нельзя переходить, ведь можно лишиться всех своих денег.

По словам женщины, мошенники лезут отовсюду. Она добавляет примеры SMS, их вы можете увидеть ниже. Мошенникам известны не только номера телефонов, но и имена.

Как защититься от мошенников

Всем владельцам банковских карточек следует следовать следующим советам:

никогда и никому не предоставлять реквизиты карты, cvv-код, пин-код карты, пароли к мобильному банкинга и другие данные, максимум, что можно назвать человеку это номер карты, все остальные данные — конфиденциальная информация, которую нельзя называть даже работникам банка;

по всем вопросам относительно блокировки карты или счета следует обращаться в контактный центр банка или самостоятельно посетить отделение банка, если вам звонят по блокированию карты, то 99% это мошенники;

проводить все типы операций можно только на проверенных и официальных сайтах, ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, что отправляют продавцы. Совершайте все операции через официальный сайт или мобильное приложение.

Только ваша осторожность может уберечь от мошенников, ведь они только ждут, когда вы потеряете бдительность. Так что безоговорочно соблюдайте правила, приведенных ниже, а в случае любого подозрения срочно блокируйте карту.