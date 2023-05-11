Українцям почали приходити дивні SMS з ім’ям власника номеру

Навіть в умовах воєнного стану шахраї не припиняють свою темну діяльність. На додаток, вони постійно вигадують нові схеми обману довірливих громадян та намагаються заволодіти грошима.

Так, Світлана Ноговіціна повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук про нову схему “розводу”.

В чому полягає суть схеми

Жінка повідомила, що спочатку шахраї телефонували до неї намагаючись залучити до якоїсь “сірої” схеми, а потім почали масово надсилати повідомлення з текстом, що вона нібито виграла гроші.

В СМС повідомленні також було посилання. Але за такими посиланнями категорично не можна переходити, адже можна втратити всі свої гроші.

За словами жінки, шахраї лізуть звідусіль. Вона додає приклади СМС, їх ви можете побачити нижче. Шахраям відомі не лише номери телефонів, але й імена.

Як захиститися від шахраїв

Всім власникам банківських карток варто дотримуватися наступних порад:

ніколи і нікому не надавати реквізити картки, cvv-код, пін-код картки, паролі до мобільного банкінгу та інші дані, максимум що можна назвати людині це номер картки, всі інші дані — конфіденційна інформація, яку не можна називати навіть працівникам банку;

з усіх питань щодо блокування картки або рахунку варто звертатися до контактного центру банку або самостійно відвідати відділення банку, якщо вам дзвонять стосовно блокування карти, то 99% це шахраї;

проводити всі типи операцій можна лише на перевірених та офіційних сайтах, в жодному разі не можна переходити за посиланнями. що відправляють продавці. Здійснюйте всі операції через офіційний сайт або мобільний додаток.

Лише ваша обережність може вберегти від шахраїв, адже вони лише чекають, коли ви втратите пильність. Тож беззаперечно дотримуйтеся правил. наведених нижче, а у випадку будь-якої підозри терміново блокуйте картку.