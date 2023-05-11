Назван один знак Зодиака, которому нужно с трепетом ждать лета: астролог сказал почему

Время идет просто неустанно и еще совсем недавно астрологи наперебой складывали гороскопы на весну, а уже начинают прогнозировать лето. Пока ничего особенно интересного для большинства знаков нет, кроме одного. Одного представителя зодиакального круга ждет невероятный период. Стоит дождаться первого месяца лета. Речь о Стрельцах. Астролог Тамара Глоба уверяет, что им улыбнется финансовая удача и еще большое везение в других сферах. Так что если у вас сейчас сложный период — потерпите. Осталось совсем немного.

Деньгами следует правильно распределиться

Специалист рассказала, что Стрельцам может действительно упасть большая сумма средств. Это может случиться очень неожиданно, то есть для многих это не будет логической последовательностью действий: заработал и получил. Для многих это возможно будет наследство, выигрыш или просто даже подарок или неожиданная и очень успешная продажа чего-то, что вы уже и не надеялись или не планировали продать.

Эксперты говорят, что Стрельцам следует не делать поспешных решений. Не терять голову от денег и ни в коем случае не тратить их сразу же на бездумные покупки. Лучшим решением будет сделать обдуманную инвестицию. Это может быть:

Покупка драгоценного сплава. Вложение в недвижимость, если сумма позволит. Инвестиция в развитие или старт бизнеса, или собственного проекта.

То есть то, что позволит умножить ваши деньги, а не просто их потратить. Звезды будут очень благоприятны к вам, так что любая талантливая идея имеет большие шансы быть успешно реализованной.

Чего нельзя делать при завершении Ретроградного Меркурия?

В настоящее время продолжается Ретроградный Меркурий, который закончится 15 мая. На этот раз он совпал с коридором затемнений поєтому, был очень мощным. Эксперты говорят, что в течение всего периода и особенно под его завершение нельзя приступать к решению важных жизненных вопросов. Принимать сложные решения, делать дорогие покупки или начинать ремонт. Касается это абсолютно всех знаков Зодиака.