Названо один знак Зодіаку, якому слід з трепетом чекати літа: астролог сказав чому

Час йде просто невпинно й от нещодавно астрологи навперебій складали гороскопи на весну, і вже починають прогнозувати літо. Поки що нічого особливо цікавого для більшості знаків немає, окрім одного. На одного представника зодіакального круга чекає неймовірний період. Варто лише дочекатися першого місяця літа. Мова про Стрільців. Астролог Тамара Глоба запевняє, що їм усміхнеться фінансова удача і ще неабияке везіння в інших сферах. Тож якщо у вас зараз складний період — потерпіть. Залишилось зовсім трішки.

Грошима варто правильно розподілитися

Спеціалістка розповіла, що Стрільцям може дійсно звалитися велика сума коштів. Це може трапитися дуже неочікувано, тобто для багатьох це не буде логічна послідовність дій: заробив і отримав. Для багатьох це можливо буде спадщина, виграш, чи просто навіть подарунок або неочікуваний і дуже успішний продаж чогось, що ви вже й не надіялись або й не планували продати.

Експерти кажуть, що Стрільцям варто не робити поспішних рішень. Не втрачати голову від грошей і в жодному разі не витрачати їх відразу ж на бездумні покупки. Найкращим рішенням буде зробити обдуману інвестицію. Це може бути:

Покупка дорогоцінного металу. Вкладення в нерухомість, якщо сума дозволить. Інвестиція в розвиток або старт бізнес чи власного проєкту.

Тобто те, що дозволить примножити ваші кошти, а не просто їх витратити. Зірки будуть дуже сприятливими до вас, тож будь-яка талановита ідея має великі шанси бути успішно реалізованою.

Чого не можна робити під час завершення Ретроградного Меркурія?

Наразі все ще триває Ретроградний Меркурій, який закінчиться 15 травня. Цього разу він збігся з коридором затемнень тому був дуже потужним. Експерти кажуть, що протягом всього періоду й особливо під його завершення не можна братися за вирішення важливих життєвих питань. Приймати складні рішення, робити дорогі покупки, чи починати ремонт. Стосується це абсолютно всіх знаків Зодіаку.