Потрібні лише хороші руки: названо вакансії, де можна заробити в середньому 50 000 гривень

Кожен хоче мати високооплачувану роботу, а особливо зараз коли через війну ринок праці дуже сильно видозмінився. Мінімальна офіційна зарплата ледь сягає 7000 гривень, що звісно ж багатьох не влаштовує. Це дійсно мало, враховуючи теперішні ціни на товари й послуги. Не надто багато й 10 000 і навіть 15 000 гривень, а особливо якщо мова, наприклад, про молоду сім’ю де заробляє лише хтось один, а інший доглядає дітей. Якщо ви в пошуку роботи, і при цьому не зациклені на тому щоб працювати за фахом, або й взагалі ваша професія не популярна, чи вищої освіти у вас немає, зверніть увагу на наступні спеціальності. Вакансії на таку роботу з’являються регулярно, а зарплати одні з найвищих в Україні.

Заробляти можна в межах 50 000 гривень

Звісно, одна й та сама спеціальність може по-різному оплачуватися залежно від регіону. Найвищі зарплати у столиці, тоді як найнижчі в Сумській області. Без освіти, але з необхідними навичками та знаннями солідно заробляти можуть далекобійники, торгові представники, оператори виробництв та рієлтори.

Далекобійники традиційно заробляють хороші гроші, особливо якщо мова про рейси за межі держави. Зарплата залежить від масштабності фірми в котрі ви працюєте, але зазвичай не нижча ніж 30 000 гривень за рейс (2-3 тижні).

Торгові представники. Ці фахівці можуть заробляти від 40 до 80 тисяч гривень. Все залежить від вміння продавати, а також від компанії. Потрібно бути дуже комунікабельним, енергійним, надається перевага тим хто має власне авто, або як мінімум водійське посвідчення. Оператори виробництв. Серед вакансій — оператор лінії на заводі. Потрібно виконувати однотипні операції, складати чи сортувати якесь обладнання. Наприклад, у Броварах є подібна вакансія і обіцяють платити 60 000 гривень. В оголошенні вказано, що вища освіта не обов’язкова. Рієлтори. Робота цих фахівців чимось схожа з торговими представниками. Рівень зарплати залежить від вміння продавати.

Також зараз в топі онлайн професії. Чудово, як і завжди заробляють ІТ-фахівці. При чому зараз, щоб увійти в цю сферу не обов’язково закінчувати технічний ВНЗ, достатньо кілька місячних курсів, які пропонують самі ж компанії.