Так більше бути не може: Кабмін вирішив міняти ціну за кіловати

З тарифами на електроенергію склалася доволі довга історія. Їх мали перераховувати вже кілька разів. Спочатку їх планували підвищити відразу після Нового року, але тоді це торкнулося лише підприємців. Потім тарифи на світло точно мали зрости з 1 травня, але щось знову пішло не так. В Уряді кажуть, що відтягують це питання, щоб вирішити всі нюанси із субсидіюванням. Що ж, простим українцям це лише перевага, адже платити більше дуже не хочеться. Та все-таки, тарифи будуть іншими. Трапиться це ймовірно вже у червні.

Остаточного рішення ще немає

Про те, що остаточного рішення все ще немає, засобам масової інформації повідомив співробітник Кабміну. Єдине на чому він наголосив, що підвищення не буде надто різким, як про це писали різні джерела. Тобто стрибка цін з 1,44 до 6 гривень за кіловат точно не трапиться. Водночас цілком ймовірним є подорожчання на гривню чи в межах цього.

Те, що можливо тарифи залишать на старому рівні Уряд категорично заперечує.

“Варіанти, які звучать у ЗМІ, розглядаються. Але це не означає, що так і буде. Питання складне, воно обговорюється, є прорахунки, є оцінки. Ви самі розумієте, що 1,44 грн за кВт*годину не покривають витрати, навіть не покривають витрати на доставку електроенергії до кінцевого споживача. А треба покривати генерацію та відновлення енергосистеми”, – пояснює представник Уряду.

Тобто без підвищення навіть з усією допомогою, яка йде від міжнародних партнерів, Україні не вдасться відновити інфраструктуру та забезпечити українців достатньою кількістю електроенергії.

Людей заспокоюють, що стрімкого росту цін не буде. Також, як і раніше ймовірно залишиться два види тарифів: для тих, хто споживає мало (до 250 кіловатів в місяць) і для тих, хто переходить цей рубіж. Знову ж, нікуди не подінуться субсидії та пільги, якими родини з низьким доходом зможуть скористуватися.