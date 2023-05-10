В Україні планують провести ще одну індексацію пенсій: кому та скільки дорахують?

В Україні вже відбулася щорічна індексація, яка трапилася 1 березня. Вона торкнулася всіх пенсіонерів без виключення. Далі у червні доплату отримають працюючі пенсіонери, і от з’явилася інформація про ще одну індексацію. Вона торкнеться лише кількох категорій спеціалістів, а її відсоток буде таким ж, як і в березні — майже 20%. То про кого мова?

Заяву зробили у Пенсійному Фонді

Про те, що буде ще одна індексація, повідомили у Пенсійному Фонді. Вона відбудеться 1 липня і торкнеться держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та вчених.

«Від 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову та науково-технічну діяльності», – сказав голова правління ПФУ Євген Капінус.

Індексуватимуть виплати, які були нараховані до 31 грудня 2022 року. За словами Капінуса, починаючи з 2019 року кожну пенсію перед індексацією перевіряють, якою вона була б якби була нарахована згідно з законом “Про державну службу”. Тому що є ще звичайний закон “Про обов’язкове державне пенсійне страхування”. Якщо розмір пенсії, назначеної за загальним законом вищий ніж пенсія держслужбовця, його автоматично переводять на загальну пенсію.

«І дуже багато колишніх державних службовців вже отримують пенсію згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», — наголосив Капінус.

У ПФУ наголосили, що попри замороження пенсійних виплат через війну, на даний момент розмір всіх доплат до пенсій вже перевищив мільярди гривень. Підвищення торкнулося 10,5 мільйонів українців. Ця третя індексація додатково збільшить цю цифру. Серед інших доплат, які залишили дійсними — вікова. Мова про додаткові гроші, які доплюсовуються до пенсії коли пенсіонеру виповнюється 70,75,80 і 85 років.