Тисячі українців втратять роботу: названо професії, які зникнуть вже найближчим часом

Світ дуже швидко змінюється. Це помітно в першу чергу по технологіях та їх шаленому розвитку. Штучний інтелект, роботизовані машини, роботизоване та розумне обладнання, яке переймає на себе більшість обов’язків, які раніше виконувались вручну. З одного боку це чудово, адже ніщо не стоїть на місці, а з іншого — страшно. Адже у зв’язку з такою масштабною диджиталізацією дуже багато професій можуть зникнути. Люди, а особливо старшого віку, яким важко поринути у вивчення чогось нового, просто лишаться ні з чим. Бути гнучким та швидко адаптовуватись під тренди вміють не всі. Проте експерти радять вже помалу готуватися або опановувати запасну професію кільком спеціалістам. Вважається, що попит на їх послуги до 2030 року може впасти до нуля.

Перелік професій, що на межі “вимирання”

Це досить давні спеціальності на котрих працюють мільйони людей по всьому світу. І ось, як виглядає цей список:

Касири. Банківські касири, а також касири в супермаркетах можуть поступово зникнути або ж суттєво скоротитися через масове розповсюдження безготівкових платежів та кас самообслуговування. Секретарі вони ж офіс-менеджери чи помічники. Сучасні програмні забезпечення та системи дозволяють організувати роботу великої компанії, подбати про тайм-менеджмент та низку інших обов’язків, тому потреба в подібному спеціалісті просто відпаде. Особи, які торгують на фондових біржах. Цих фахівців вже поступово витісняють спеціальні системи, які роблять ті ж операції швидше, точніше та ефективніше. Промоутери. Подібний підробіток все менше ефективний через те, що вся реклама перейшла в онлайн. Офісні/ фабричні працівники. Сюди можна віднести багато різних спеціалістів. Наприклад, працівників на складі скоротять вдвоє, якщо впровадять систему з автоматизації складу. Те саме з відділом логістики, продажів, і навіть бухгалтерією. Журналісти. Мова саме про тих хто працює у друкованих виданнях. Більшість видань переходять в онлайн, бо так вигідніше, відповідно кількість робочого персоналу скорочується. Таксисти, водії, далекобійники. Наразі розроблено безліч систем, які можуть керувати машинами, в тому числі далекобійними. Ними будуть облаштовувати транспорті засоби, а відтак попит на послуги водіїв знизиться.

Ще до цієї категорії можна віднести дизайнерів. Останнім суттєву конкуренцію склав саме штучний інтелект, який наразі так активно рекламується у світі.