АТБ та АШАН оновили ціни на популярні продукти: перелік товарів та цін

Від початку війни українці звикли, що ціни на продукти харчування лише ростуть. Про те, що щось може дешевшати більшість вже навіть не задумуються. Та ось, така інформація з’явилася на ресурсах популярних торгових мереж. Зокрема, компанії АТБ, ЕКО Маркет, Варус, Новус та Ашан повідомили про зниження цін на свіжі овочі та ряд інших харчів.

Подешевшали майже всі овочі

Подешевшав червоний буряк, капуста, картопля, морква і навіть цибуля ціна якої вже встигла побити кількарічні рекорди. Наразі, ціни виглядають наступним чином:

Червоний буряк: найдешевше продає його мережа Варус (5,9 грн), далі йде Новус (6,69 грн.) та ЕКО Маркет (7,60 грн). Ашан і Фора встановили найвищі ціни: 9,20 і 9,99 відповідно. Капуста: звичайна білокачанна капуста найдешевше коштує в ЕКО Маркеті (12,90 грн). В решти торгових мережах ціни коливаються від 24 до 29 грн. Морква: знову ж в ЕКО Маркеті ціна дуже лояльна (19,00 кг). В решти супермаркетах цін а вдвічі, а то й більше вища. Наприклад, у Варусі ціна майже 47 гривень за кіло, а в Ашані взагалі майже 52 гривні. Цибуля: ЕКО Маркет продає цибулю по 29,90 грн, в решт і торгових мережах встановили цінники в межах 49-54 грн. Є тенденція до здешевлення, але поки лише на кілька копійок. Картопля: ціни коливаються в межах 6,80-10 грн. Найдешевше у Новусі, а найдорожче у Форі.

Овочі, а особливо тогорічного врожаю починають дешевшати через те, що їх поступово замінюють свіжими. Звісно цьогоріч з цим є велика проблема, адже дуже багато південних областей де вирощуються молоді овочі все ще перебувають в окупації. Та, на ринках вже з’являється молода картопля, морква, і відповідна ціна старої знижується. Також українці помітили тенденцію до здешевлення яєць і гречки. Ймовірно це також пов’язано з сезонністю.