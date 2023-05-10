Ощадбанк попросив вибачення у клієнтів та повністю заблокував важливу функцію

Ощадбанк тимчасово заблокував доступ до P2P переказів через свій сайт через поширення інформації про те, що банки використовують для прийому платежів в нелегальних казино. Про це повідомила незалежна асоціація банків України з посиланням на повідомлення банку.

В державному банку повідомили наступне. З 7 травня було прийнято рішення заблокувати доступ до цього сервісу на сайті. Також вони просять вибачення в клієнтів, які користувалися цим сервісом та нагадують про можливість здійснювати швидкі та безпечні перекази за допомогою мобільного додатку Ощад. Водночас P2P платежі — це досить с=зручний спосіб переказу, особливо популярний серед волонтерів.

Водночас Ощадбанк відкидає всі звинувачення стосовно причетності до нелегальних казино. За словами представників банку вони не мають ані юридичного, ані технологічного відношення до організаторів тоталізаторів, казино чи будь-яких інших видів ігрового бізнесу.

Інформація, яка з’явилася одразу в кількох Telegram каналах про те, що Ощадбанк нібито причетний до прийому платежів в нелегальних казино не відповідає дійсності. Банк завжди дотримується всіх регулятивних актів у сфері платіжних технологій. Тож фінансова установа називає цей крок тимчасовим вимушеним рішенням.

При цьому в Ощадбанку зазначають, що визначити та заблокували конкретні підозрілі операції неможливо, адже вони не знаходяться в зоні доступу банку.

Нагадаємо, що заступник голови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк заявив, що зміг без жодних труднощів провести платіж через Ощадбанк ігрової компанії без ліцензії “Win”. Платіж пройшов під кодом МСС 6012, який позначає фінансові послуги.

Водночас в Україні дозволені азартні ігри, але лише при умові отримання відповідно ліцензії. Гральний бізнес легалізували ще у 2019 році. Водночас нечесні компанії досі намагаються уникнути сплати податків, тож вигадають найрізноманітніші способи обдурити державу, а подекуди і гравців.