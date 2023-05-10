Кабмін ввів нові, жорсткі обмеження: що тепер суворо заборонено робити в Україні

Тепер водіям автобусів та таксі заборонили відтворювати музику або фільми в салонах авто. Однак урядом передбачені деякі виключення.

Кабінет міністрів на засіданні 9 травня прийняв постанову, яка передбачає використання музики та інших звукових сигналів в громадському транспорті та таксі. Відповідні зміни були внесені в правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Відповідну інформацію оприлюднило Міністерство інфраструктури України.

Тобто від 9 травня 2023 року водії автобусів також мають право не допускати в салон пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. Також водії не мають права вмикати музику або фільми в автобусах.

Єдине виключення — транспорт, в салоні якого є навушники, або це нерегулярні рейси, де музику або фільми можна вмикати за умови погодження з пасажирами.

Крім того, водії таксі тепер не можуть вмикати музику без відповідного погодження з пасажирами.

Також зазначається, що зміни запроваджені в першу чергу для того, щоб обмежити використання музичних продуктів російської федерації. Відповідний закон був прийнятий влітку 2022 року. Він вводив заборону на публічне виконання, показ та/або демонстрацію музичних творів, які виконуються або створюються громадянами країни-терориста.

Нагадаємо, днями чоловік Львові зробив зауваження групі осіб, які гучно ввімкнули російську музику в автівці прямо в центрі Львова. Через що між ними виник конфлікт. Найбільш зухвало поводився один із пасажирів авто, 20-річний житель Одещини. Водієм виявився 26-річний уродженець Донеччини. Чоловіки отримали штрафи за хуліганство, також їх перевірять на факт співпраці з ворогом. А ще їм вручили повістки.

Новий законопроєкт про заборону музики дозволить зменшити кількість конфліктів між людьми та позбутися російської “творчості”, що просто таки недопустимо в умовах, коли російські окупанти вже більше як рік завдають стільки горя нашим співгромадянам.