Польща піднімає зарплати для українців вже в липні: названо найкращі вакансії

Зараз в Польщі стрімко зросла кількість вакансій, при тому, що попит на них не змінився. Найбільше пропозицій у сфері готельно-ресторанного бізнесу, а також зборі врожаю.

Цього року українці будуть отримувати приблизно на 10% більше ні минулого року. Причина — збільшення мінімальної заробітної плати з 3 100 злотих на місяць до 3 410 злотих у 2023 році При цьому чергове підвищення зарплат заплановане на липень цього року. З урахування податків мінімальна зарплата в Польщі складає 23, 474 гривні в перерахунку

Попри це вакансій все одно більше, ніж бажаючих працювати. Найбільш популярною стабільно залишається робота в готельно-ресторанній сфері та сезонні роботи зі бору врожаю. Серед найпопулярніших вакансій експерти називають наступні:

кухар — зарплата 44 000 гривень;

збірник ягід, фруктів чи овочів — 40 тисяч гривень;

помічних кухаря та водій-кур’єр зі зарплатою 35 тисяч гривень;

посудомийка — 33 тисячі гривень;

офіціант, помічник пекаря та різноробочий — зарплата 31 тисяча гривень;

прибиральники — 30 тисяч гривень.

Також Польща запрошує українців на постійну роботу. Найбільше пропозицій у сфері харчової промисловості та логістиці. За найпростішу роботу без кваліфікації та досконалого знання мови пропонують 30 тисяч гривень.

Водночас сезонна робота має свої особливості. Для прикладу, при зборі врожаю заробітна плата залежить від кількості врожаю, який вдалося зібрати на робочий день. Інші види сезонних робіт оплачуються погодинно. Загалом з урахуванням податків за таку роботу платять 17 злотих за годину, що еквівалентно 150 гривням за годину.

Також варто зазначити, що з 1 квітня українським біженцям дозволили продовжити терміни легального перебування в Польщі. Тепер громадяни зі статусом UKR в PESEL зможуть подавати документи на отримання дозволу на тимчасове перебування (карти побиту). Це дає довгострокову гарантію на легальне перебування та працевлаштування в Польщі, що вкрай важливо для людей, які були змушені покинути житло через війну.