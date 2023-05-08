Украинцы могут оформить разовую выплату более чем в 40 000 гривен: осталось несколько дней

С начала войны те украинцы, которые наиболее пострадали от боевых действий, могут рассчитывать на разнообразную помощь. Это финансовая поддержка как от государства, так и разных благотворительных организаций. В настоящее время солидную помощь организует Датский совет по делам беженцев. Они готовы выплатить по 40 000 гривен и больше людям, потерявшим свой бизнес из-за войны. Тем у кого повреждены коммерческие помещения, техника и другие подобные вещи, которые являлись основными составляющими их дохода. Однако есть несколько нюансов: помощь рассчитана только на жителей Иванковской общины Киевской области. Второй нюанс – крайний срок подачи заявки – 10 мая.

Подавать заявки можно онлайн

Подавать заявки могут как коренные жители общины, так и внутренне перемещенные лица, официально зарегистрированные и проживающие там. Также на помощь могут рассчитывать не только люди, у которых в результате боевых действий разрушен бизнес, но и те, у кого пострадало частное имущество. Сумма пособия может быть разной и рассчитывается индивидуально. Например, минимум 40 000 гривен могут выплатить тем, кто не планирует реанимировать бизнес, а хочет улучшить свои жилищные условия. В то время как большую сумму могут получить те, кто хочет закупить технику, сделать ремонт или запустить бизнес. Чем больше его масштабы и потенциальная польза для местной экономики, тем больше будет размер помощи.

Актуальны и другие виды выплат

Недавно стало известно, что французская гуманитарная организация ACTED будет выплачивать деньги жителям 8 областей. Речь о Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской. Речь о выплатах в размере 6600 гривен на каждого члена семьи. Сумму будут выплачивать по 2200 ежемесячно. Предпочтение отдается самым уязвимым категориям населения. Более подробную информацию можно узнать по номеру: 0 800 33 69 36.