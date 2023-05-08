Українці можуть оформити разову виплату у більш ніж 40 000 гривень: залишився лише день

Від початку війни ті українці, які найбільше постраждали від бойових дій, можуть розраховувати на різноманітну допомогу. Це фінансова підтримка як від держави, так і від різних благодійних організацій. Наразі, солідну допомогу організовує Данська рада у справах біженців. Вони готові виплатити по 40 000 гривень і більше людям, які втратили свій бізнес через війну. Тим в кого пошкоджені комерційні приміщення, техніка та інші подібні речі, які були основними складовими їхнього доходу. Проте є кілька нюансів: допомога розрахована лише на мешканців Іванківської громади, що на Київщині. Другий нюанс — крайній термін подачі заявки — 10 травня.

Подавати заявки можна онлайн

Подавати заявки можуть як корінні мешканці громади, так і внутрішньо переміщені особи, які там офіційно зареєстровані і проживають. Також на допомогу можуть розраховувати не лише люди, у яких внаслідок бойових дій зруйновано бізнес, а й ті в кого постраждало приватне майно. Сума допомоги може бути різною та розраховується індивідуально. Наприклад, мінімум 40 000 гривень можуть виплатити тим хто не планує реанімувати бізнес, а хоче покращити свої житлові умови. Тоді як більшу суму можуть отримати ті, хто хоче закупити техніку, зробити ремонт чи запустити бізнес. Чим більші його масштаби та потенційна користь для місцевої економіки, тим більшим буде розмір допомоги.

Актуальні наразі й інші види виплат

Недавно стало відомо, що французька гуманітарна організація ACTED буде виплачувати гроші мешканцям 8 областей. Мова про Донецьку, Луганську, Харківську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську, Запорізьку і Херсонську. Мова про виплати розміром у 6600 гривень на кожного члена родини. Суму виплачуватимуть по 2200 щомісяця. Перевага надається вразливим категоріям населення. Детальнішу інформацію можна дізнатися за номером: 0 800 33 69 36.