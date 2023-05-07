Украинцам перечислят зарплаты: будем ли получать больше

В 2023 году Национальный банк Украины ожидает рост реальных заработных плат на 3,7%, номинальной без учета инфляции на 25%. В 2024 году реальная заработная плата вырастет на 5,7%, а номинальная – на 19,2%, в 2025 году реальная зарплата вырастет на 4,9%, а номинальная – 12,7%.

С одной стороны, в Украине количество вакансий все еще не вернулось к уровню до 24 февраля 2022 года, а с другой — значительно сократилось количество соискателей работы. По оценкам ООН, только за январь-март 2023 года из Украины выехало на 600 тысяч человек больше, чем вернулось. Чаще всего из Украины уезжают люди трудоспособного возраста.

Только за время полномасштабной войны количество беженцев из Украины достигло 8,6 миллиона человек, из них 5 миллионов украинцев уже получили статус временной защиты в странах Европейского союза. У беженцев есть возможность легально трудоустраиваться в странах Европы, поэтому не планируют возвращаться домой в ближайшей перспективе. Только в Польше официально трудоустроено 900 тысяч украинцев.

После войны часть беженцев вернется в Украину. В то же время, часть мужчин, которые сейчас не могут законно выехать из страны, переедут за границу к своим женам и детям.

В 2022 году реальный уровень зарплат сократился на 11,8%. В среднем каждая семья в прошлом году могла покупать на 11,8% меньше товаров и услуг, чем в 2021 году. В некоторых областях средняя зарплата уменьшилась почти на треть.

Эксперты рынка труда отмечают, что в текущем году рассчитывать на масштабную индексацию заработных плат не стоит. Большие зарплаты могут получать те, чья работа важна и оказывает непосредственное влияние на доход предприятия. Именно такова позиция у большинства экспертов в сфере рынка труда.

У работодателей в целом нет достаточно средств для оплаты труда работников. А люди с большим опытом ожидают более высоких заработных плат. Так что единственное решение сейчас — повышать зарплаты ценным работникам.