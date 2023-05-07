Українцям перерахують зарплати: чи отримуватимемо більше

У 2023 році Національний банк України очікує зростання реальних заробітних плат на 3,7%, а номінальної без врахування інфляції на 25%. У 2024 році реальна заробітна плата зросте на 5,7%, а номінальна — на 19,2%, у 2025 році реальна зарплата зросте на 4,9%, а номінальна — 12,7%.

З одного боку в Україні кількість вакансій все ще не повернулася до рівня до 24 лютого 2022 року, а з іншого — значно скоротилася кількість шукачів роботи. За оцінками ООН лише за січень-березень 2023 року з України виїхало на 600 тисяч осіб більше, ніж повернулося. Частіше всього з України виїжджають люди працездатного віку.

Лише за час повномасштабної війни кількість біженців з України сягнула 8,6 мільйона осіб, з них 5 мільйонів українців вже отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського союзу. Біженці мають можливість легально працевлаштовуватись в країнах Європи, тому не планують повертатися додому в найближчій перспективі. Лише в Польщі офіційно працевлаштовано 900 тисяч українців.

Після війни частина біженців повернеться в України. Водночас частина чоловіків, які зараз не можуть законно виїхати з країни, переїдуть за кордон до своїх дружин та дітей.

У 2022 році реальний рівень зарплат скоротився на 11,8%. В середньому кожна сім’я торік могла купувати на 11,8% менше товарів та послуг, ніж у 2021 році. В деяких областях середня зарплата зменшилася майже на третину.

Експерти ринку праці зазначають, що цього року розраховувати на масштабну індексацію заробітних плат не варто. Більші зарплати можуть отримувати ті, чия робота важлива та безпосередньо впливає на дохід підприємства. Саме така позиція в більшості експертів у сфері ринку праці.

В роботодавців загалом наразі немає достатньо коштів для оплати праці працівників. А люди з великим досвідом очікують вищих заробітних плат. Тож єдине рішення зараз — підвищувати зарплати цінним працівникам.