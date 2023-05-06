Майские выплаты: стало известно, продолжит ли государство предоставлять ежемесячное пособие для ВПЛ

Ровно год назад внутренне перемещенные лица впервые начали получать помощь от государства. Это 2000 гривен на каждого совершеннолетнего члена семьи и 3000 на каждого ребенка и человека с инвалидностью. Данные средства могут получить жители тех областей, которые считаются наиболее опасными для проживания и из них активно эвакуируются люди. При этом список этих областей регулярно обновляется. Следовательно, если в начале войны выходцы из Киевщины имели возможность оформить статус ВПЛ, то сейчас уже нет. Область не входит в список. Что касается самих выплат, то они и дальше будут выплачиваться и в том же размере, что и раньше. Индексация на них не отразилась. Увеличить сумму пока нет возможности, тем более что количество ВПЛ постоянно растет.

Оформиться, как ВПЛ можно в любой момент

Если вы только сейчас покидаете свой дом и переезжаете в более безопасный регион, можете получить статус ВПЛ. Речь идет о жителях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Луганской областей.

Оформить помощь можно в любом ЦНАПе по фактическому месту жительства, или даже через приложение “Дия”.

“Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Точный перечень документов для получения статуса уточняйте в “ЦНАПе”, в который собираетесь. Это: военный билет, трудовая книжка, право собственности на имущество и т.д.” – говорят эксперты. Также нужно иметь свидетельства о рождении детей, то есть все важные документы абсолютно на каждого члена семьи.

Если вы оформляете помощь через “Дию”, алгоритм действий следующий:

Авторизуйтесь в приложении и найдите кнопку “Отправить заявку на оформление статуса ВПЛ”, Нажмите кнопку “Хочу получать помощь”. Выберите карту эПоддержка, на которую вам будут перечислены деньги.

Если карты нет, нужно предварительно ее оформить. Для оформления помощи на детей придется добавить в Дию свидетельства об их рождении. Это совсем не сложно и не займет много времени.

Средства будут приходить ежемесячно до 3-го, 13-го или 23 числа.