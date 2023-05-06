Майские выплаты: стало известно, продолжит ли государство предоставлять ежемесячное пособие для ВПЛ

Ровно год назад внутренне перемещенные лица впервые начали получать помощь от государства. Это 2000 гривен на каждого совершеннолетнего члена семьи и 3000 на каждого ребенка и человека с инвалидностью. Данные средства могут получить жители тех областей, которые считаются наиболее опасными для проживания и из них активно эвакуируются люди. При этом список этих областей регулярно обновляется. Следовательно, если в начале войны выходцы из Киевщины имели возможность оформить статус ВПЛ, то сейчас уже нет. Область не входит в список. Что касается самих выплат, то они и дальше будут выплачиваться и в том же размере, что и раньше. Индексация на них не отразилась. Увеличить сумму пока нет возможности, тем более что количество ВПЛ постоянно растет.
Оформиться, как ВПЛ можно в любой момент
Если вы только сейчас покидаете свой дом и переезжаете в более безопасный регион, можете получить статус ВПЛ. Речь идет о жителях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Луганской областей.
Оформить помощь можно в любом ЦНАПе по фактическому месту жительства, или даже через приложение “Дия”.
“Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Точный перечень документов для получения статуса уточняйте в “ЦНАПе”, в который собираетесь. Это: военный билет, трудовая книжка, право собственности на имущество и т.д.” – говорят эксперты. Также нужно иметь свидетельства о рождении детей, то есть все важные документы абсолютно на каждого члена семьи.
Если вы оформляете помощь через “Дию”, алгоритм действий следующий:
- Авторизуйтесь в приложении и найдите кнопку “Отправить заявку на оформление статуса ВПЛ”,
- Нажмите кнопку “Хочу получать помощь”.
- Выберите карту эПоддержка, на которую вам будут перечислены деньги.
Если карты нет, нужно предварительно ее оформить. Для оформления помощи на детей придется добавить в Дию свидетельства об их рождении. Это совсем не сложно и не займет много времени.
Средства будут приходить ежемесячно до 3-го, 13-го или 23 числа.
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