Травневі виплати: стало відомо, чи продовжить держава надавати щомісячну допомогу для ВПО

Рівно рік тому внутрішньо переміщеним особам вперше почали нараховувати допомогу від держави. Це 2000 гривень на кожного повнолітнього члена родини і 3000 на кожну дитину і особу з інвалідністю. Дані кошти можуть отримати мешканці тих областей, які наразі вважаються найбільш небезпечними для проживання і з них активно евакуйовуються люди. При цьому перелік цих областей регулярно оновлюється. Відтак, якщо на початку війни вихідці з Київщини мали можливість оформити статус ВПО, то зараз вже ні. Область не входить до переліку. Щодо самих виплат, то вони й надалі будуть виплачуватись і в тому ж розмірі, що й раніше. Індексація на них не вплинула. Збільшити суму наразі немає можливості, тим паче, що кількість ВПО постійно зростає.

Оформитись, як ВПО можна у будь-який момент

Якщо ви лише зараз покидаєте свій дім та переїжджаєте у більш безпечний регіон, то можете отримати статус ВПО. Мова про мешканців Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Луганської областей.

Оформити допомогу можна у будь-якому ЦНАПі за фактичним місцем проживання, або навіть через додаток “Дія”.

“Візьміть із собою документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України. Точний перелік документів для отримання статусу уточнюйте у “ЦНАПі”, до якого збираєтесь. це: військовий квиток, трудова книжка, право власності на майно тощо”, – діляться експерти. Також треба мати свідоцтва про народження дітей, тобто всі важливі документи абсолютно на кожного члена родини.

Якщо оформлюєте допомогу через “Дію”, алгоритм дій наступний:

Авторизуйтесь у додатку та знайдіть кнопку “Відправити заявку на оформлення статусу ВПО”, Натисніть кнопку “Хочу отримувати допомогу”. Виберіть картку єПідтримка на яку згодом вам перераховуватимуть гроші.

Якщо картки немає, потрібно попередньо її оформити. Для оформлення допомоги на дітей доведеться додати до “Дії” свідоцтва про їх народження. Це зовсім не складно і не займе багато часу.

Кошти приходитимуть щомісяця до 3-го, 13-го або 23-го числа.