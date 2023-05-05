Це стосується всіх: найбільші банки України прийняли важливе рішення стосовно роботи відділень

Два з найбільших банків України — ПриватБанк та Ощадбанк — зробили важливе рішення не скорочувати свої філії в регіонах. За даними Нацбанку України на 1 квітня 2023 року кількість діючих відділень банків складала 5 192 одиниці. Значення майже не відрізняється від кількості на початку року.

На даний момент в Україні функціонує 65 банків. Протягом року було закрито два банки: “Айбокс Банк” та “Форвард”, які склали більшість серед закритих відділень. З закриттям “Айбокс Банку” зникло 69 відділень, а з ліквідацією “Форварда” перестало існувати 17 структурних підрозділів. Таким чином, ліквідованими банками було закрито 60% відділень.

Найбільше окремих структурних підрозділів має громадський ПриватБанк – 1209 одиниць. З початку року було закрито лише одне відділення найбільшого банку країни. Інший державний банк, Ощадбанк, наразі має 1183 відділення у різних регіонах країни. При цьому з початку 2023 року в Ощадбанку стало ще на одне відділення більше.

Цифровізація зупинилася. Процес ліквідації відділень у регіонах банки розпочали ще до лютого 2022 року через цифрові банківські послуги. Багато клієнтів банків проводять платежі онлайн, тому відпала потреба в колишній кількості філій та “живих” менеджерів банку.

Однак з початком активних обстрілів енергосистеми України та регулярних відключень електроенергії роль банківських відділень знову зросла. Для значної кількості українців саме банки стали тим місцем, де українці могли зняти гроші з власного рахунку, але й зарядити смартфон та дізнатися новини.

Також варто зазначити, що крім ПриватБанку та Ощадбанку, які є лідерами за кількістю відділень, до першої п’ятірки також входять наступні банки — Райффайзен Банк, Укрсиббанк, а тако ПУМБ. Загалом зараз більшість питань можна вирішити онлайн, але при цьому банківські відділення все ще потрібні, адже далеко не всі українці можуть вирішити ті чи інші питання онлайн.