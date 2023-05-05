Це стосується всіх: найбільші банки України прийняли важливе рішення стосовно роботи відділень

Два з найбільших банків України — ПриватБанк та Ощадбанк — зробили важливе рішення не скорочувати свої філії в регіонах. За даними Нацбанку України на 1 квітня 2023 року кількість діючих відділень банків складала 5 192 одиниці. Значення майже не відрізняється від кількості на початку року.
На даний момент в Україні функціонує 65 банків. Протягом року було закрито два банки: “Айбокс Банк” та “Форвард”, які склали більшість серед закритих відділень. З закриттям “Айбокс Банку” зникло 69 відділень, а з ліквідацією “Форварда” перестало існувати 17 структурних підрозділів. Таким чином, ліквідованими банками було закрито 60% відділень.
Найбільше окремих структурних підрозділів має громадський ПриватБанк – 1209 одиниць. З початку року було закрито лише одне відділення найбільшого банку країни. Інший державний банк, Ощадбанк, наразі має 1183 відділення у різних регіонах країни. При цьому з початку 2023 року в Ощадбанку стало ще на одне відділення більше.
Цифровізація зупинилася. Процес ліквідації відділень у регіонах банки розпочали ще до лютого 2022 року через цифрові банківські послуги. Багато клієнтів банків проводять платежі онлайн, тому відпала потреба в колишній кількості філій та “живих” менеджерів банку.
Однак з початком активних обстрілів енергосистеми України та регулярних відключень електроенергії роль банківських відділень знову зросла. Для значної кількості українців саме банки стали тим місцем, де українці могли зняти гроші з власного рахунку, але й зарядити смартфон та дізнатися новини.
Також варто зазначити, що крім ПриватБанку та Ощадбанку, які є лідерами за кількістю відділень, до першої п’ятірки також входять наступні банки — Райффайзен Банк, Укрсиббанк, а тако ПУМБ. Загалом зараз більшість питань можна вирішити онлайн, але при цьому банківські відділення все ще потрібні, адже далеко не всі українці можуть вирішити ті чи інші питання онлайн.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter