Киевстар анонсировал два выгодных тарифа: подключиться можно только до 15 мая

Киевстар – один из крупнейших мобильных операторов Украины. Чтобы удерживать лидерство, компания постоянно придумывает для абонентов интересные акции и бонусные предложения. Также по сравнению с другими операторами Киевстар предлагает вполне лояльные цены на те тарифы, которые у них есть. Это если учесть соотношение цены и наполнение тарифного плана. И вот, сейчас клиенты могут воспользоваться интересным предложением, и до 15 мая подключиться к одному из двух тарифов, имеющих очень много опций и привилегий. Цена при этом достаточно лояльна.

Речь о тарифе LOVE UA Максимум и Без границ

Речь идет о двух тарифных планах LOVE UA Максимум и LOVE UA Без границ. Подключиться можно только до 15 мая, с 16 числа заявки принимать не будут. В данные тарифные планы входит:

От 15 Гб мобильного интернета. От 150 до 275 минут на звонки других операторов. Безлимит на звонки в сети. Выгодные условия услуги “Роуминг, как дома”.

Также каждый тарифный план предусматривает бесплатное подключение одной из Суперсил по выбору. Это могут быть дополнительные гигабайты или звонки.

Цена тарифных планов – 175 и 275 гривен соответственно. Тариф будет действовать в течение четырех недель с момента подключения.

С 16 мая Киевстар представит патриотическую линейку тарифов

Уже известно, что компания подготовила интересную патриотическую линейку тарифов, о которой расскажет после 16 мая. Известно, что это будут выгодные условия как для тех, кто находится в Украине, так и для тех, кто уехал за границу. Детальнее узнать обо всем можно будет на сайте компании, в мобильном приложении или непосредственно в одном из отделений, работающих сейчас практически в каждом украинском городке.