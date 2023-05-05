Київстар анонсував два вигідних тарифи: підключитись можна лише до 15 травня

Київстар — один з найбільших мобільних операторів України. Щоб втримувати лідерство компанія постійно придумує для абонентів цікаві акції та бонусні пропозиції. Також, порівняно з іншими операторами, Київстар пропонує цілком лояльні ціни на ті тарифи, які в них є. Це якщо враховувати співвідношення ціни та наповнення тарифного плану. І ось, наразі клієнти можуть скористуватися цікавою пропозицією, та до 15 травня під’єднатися до одного з двох тарифів, які мають дуже багато опцій і привілеїв. Ціна при цьому досить лояльна.

Мова про тариф LOVE UA Максимум та Без меж

Мова про два тарифні плани LOVE UA Максимум та LOVE UA Без меж. Підключитись можна лише до 15 травня, з 16-го числа заявки приймати не будуть. В дані тарифні плани входить:

Від 15 Гб мобільного інтернету. Від 150 до 275 хвилин на дзвінки інших операторів. Безліміт на дзвінки в мережі. Вигідні умови послуги “Роумінг, як вдома”.

Також кожен тарифний план передбачає безкоштовне підключення однієї із Суперсил на вибір. Це можуть бути додаткові гігабайти, чи дзвінки.

Ціна тарифних планів — 175 та 275 гривень відповідно. Тариф діятиме протягом чотирьох тижнів з моменту підключення.

З 16-го травня Київстар презентує патріотичну лінійку тарифів

Вже відомо, що компанія підготувала цікаву патріотичну лінійку тарифів, про яку розповість після 16-го травня. Відомо, що це будуть вигідні умови як для тих хто перебуває в Україні, так і для тих, хто виїхав закордон. Детальніше дізнатися про все можна буде на сайті компанії, у мобільному додатку або безпосередньо в одному з відділень, які наразі працюють практично у кожному українському містечку.