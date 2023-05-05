Астрологи прогнозируют многие испытания трем знакам Зодиака: к чему готовиться?

Май только начался, а уже угрожает нескольким знакам Зодиака большими неприятностями. По крайней мере, так считают астрологи изучив положение звезд и планет. Эксперты говорят, что трем представителям зодиакального круга стоит запастись терпением. Середина и конец месяца будут очень тяжелыми. Вам не повезет во многих сферах. Речь о Львах, Девах и Водолеях.

Лев

Всегда уверенный в себе Лев впервые почувствует незаурядную растерянность. Май негативно повлияет на этот знак и проблем в первую очередь следует ожидать в профессиональной сфере. Астрологи советуют быть решительными, и тогда есть шанс превратить все испытания в полезный опыт. Не пятитесь перед неизвестным и тем, что вас пугает. Идите навстречу страхам и вы увидите, что можете выйти из ситуации, которая сложилась с наименьшими потерями. В конце концов терпение и мужество вам пригодятся.

Дева

Май для вас тоже станет не обычным. Вы будете чувствовать подавленность и растерянность из-за массы навалившихся одновременно проблем. Также лучшего будет желать и ваше физическое состояние. Активизируются и ваши недруги, которые захотят вставить палки в колеса. Не начинайте в этом месяце какие-то важные проекты, ведь с большой вероятностью ваш труд будет сведен на нет. Также старайтесь не сильно тратить деньги. Финансовая подушка вам сейчас очень сильно пригодится. Астрологи успокаивают – покой в вашу жизнь вернется совсем скоро.

Водолей

Больше всего не будет везти Водолеям. Этот знак будет иметь сильные финансовые проблемы. Вам могут задержать зарплату, но это самая маленькая из неприятностей, которая могла бы случиться. Хуже то, что вы можете влезть в долги и даже не будете иметь другого выбора. Также придется отстаивать интересы в личной жизни. В ней будет мало гармонии, что негативно отразится на вашем эмоциональном состоянии.