АТБ закрывает магазины по Украине: названы причины

За последний год, то есть с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинские земли, ситуация на рынке продовольственных товаров в Украине претерпела значительные изменения. Популярная и крупнейшая сеть супермаркетов “АТБ” понесла потери из-за военных действий, что привело к уменьшению количества магазинов до 1176. Несмотря на это, “АТБ” продолжает оставаться одним из крупнейших игроков на рынке продовольственных товаров, и лидером по количеству магазинов в Украине. Для сохранения своей позиции на рынке продовольственных товаров “АТБ” работает над стратегиями развития и постоянно модернизирует свои магазины.

По данным Ассоциации ритейлеров Украины, в первую тройку крупнейших торговых сетей входят “АТБ”, “Fozzy Group”, включающая сети “Сильпо”, “Фора”, “Fozzy Cash&Carry”, “Le Silpo” и “Thrash! Траш!” и сеть VolWest Retail с магазинами “Наш Край” и “Spar”. Эти компании занимают ведущие позиции на рынке продовольственных товаров уже долгое время и не убавляют темпов своего развития.

В то же время многие компании из состава третьей и последующих рядов рейтинга сократили свои сети в связи с военными действиями. Однако некоторые компании сумели расти и расширять свою сеть магазинов, несмотря на сложную ситуацию на рынке. К примеру, агрохолдинг “МХП” увеличил количество своих магазинов “Мясомаркет” на 153%, а сеть “Файно маркет” из Кропивницкого увеличила свое присутствие на рынке до 148 магазинов. Также за последний год значительно выросла популярность онлайн-шопинга в Украине. Согласно исследованию компании EVO, в 2022 году более 50% украинцев совершали покупки через Интернет, что является рекордным показателем за последние годы. Это связано с развитием электронной коммерции и увеличением количества интернет-магазинов, предлагающих широкий выбор товаров и удобные способы доставки.

В целом экономическая ситуация и в Украине остается стабильной на все вызовы, вызванные вторжением российских оккупантов