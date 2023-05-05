Анонсированы майские выплаты для ряда украинцев: кто и сколько получит?

Ровно год назад в мае начали стабильно выплачивать денежную помощь внутренне перемещенным лицам, которые официально зарегистрированы. Следовательно, ежемесячно совершеннолетние получают по 2000 гривен, а несовершеннолетние и лица с инвалидностью по 3000 гривен. Деньги начисляются на каждого члена семьи. В Минсоцполитики заявили, что в этом году ничего не изменится. С мая все эти выплаты остаются актуальными, но, к сожалению, не вырастут даже несмотря на инфляцию. В настоящее время для этого нет достаточного количества ресурсов.

Список областей, жители которых претендуют на помощь, часто обновляется

Следует добавить, что не все внутренне перемещенные лица могут претендовать на выплаты. К примеру, если вы уехали из Киевской области, в более безопасный по вашему мнению регион, то на помощь вы не претендуете. Все потому, что данная область больше не относится к перечню тех, где ведутся боевые действия, как это было в первые месяцы войны.

По состоянию на сегодняшний день получать выплаты могут переселенцы из следующих областей: Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Луганской. В настоящее время эти области считаются наиболее опасными для проживания. Их перечень может регулярно обновляться, поэтому советуем следить за этим на сайте Минреинтеграции или социальной политики, или в Дии.

Почему иногда выплаты не приходят и что делать?

Случается, что люди подходят по всем категориям, а также получали уже помощь, а потом она прекратилась. Часто такое случается по техническим причинам, и деньги приходят просто позже обычного срока. Если средств нет, вы можете обратиться в ЦНАП по месту жительства или в любой орган местного самоуправления, например, поселковый совет. Или позвонить по горячей линии Министерства реинтеграции (номер 15-48). Еще ответить на этот вопрос могут в офисе по ВПЛ — номер телефона: +38 (066) 813-62-39.