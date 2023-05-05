Анонсовано травневі виплати для ряду українців: хто та скільки отримає?

Рівно рік тому в травні розпочали стабільно виплачувати грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам, які є офіційно зареєстрованими. Відтак, щомісяця повнолітні отримують по 2000 гривень, а неповнолітні й особи з інвалідністю по 3000 гривень. Гроші нараховуються на кожного члена родини. В Мінсоцполітики заявили, що цьогоріч нічого не зміниться. З травня всі ці виплати залишаються актуальними, але на жаль не зростуть навіть попри інфляцію. На даний момент для цього немає достатньої кількості ресурсів.

Список областей, мешканці яких претендують на допомогу, часто оновлюється

Варто додати, що не всі внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на виплати. Наприклад, якщо ви виїхали з Київської області, в більш безпечний на вашу думку регіон, то на допомогу ви не претендуєте. Все через те, що дана область більше не відноситься до переліку тих де ведуться бойові дії, як це було у перші місяці війни.

Станом на сьогодні, отримувати виплати можуть переселенці з наступних областей: Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Луганської. На даний момент ці області вважаються найбільш небезпечними для проживання. Їх перелік може регулярно оновлюватися, тож радимо слідкувати за цим на сайті Мінреінтеграції або соціальної політики, чи у “Дії”.

Чому інколи виплати не приходять і що робити?

Трапляється, що люди підходять за всіма категоріями, і навіть отримували вже допомогу, а потім вона припинилася. Часто таке трапляється з технічних причин, і гроші приходять просто пізніше звичного терміну. Якщо коштів немає, ви можете звернутися в ЦНАП за місцем проживання, чи будь-який орган місцевого самоврядування, наприклад, селищну раду. Або ж зателефонувати на гарячу лінію Міністерства реінтеграції (номер 15-48). Ще відповісти на це питання можуть в офісі з питань ВПО — номер телефону: +38 (066) 813-62-39.