Українці можуть отримати набір харчів на місяця: інструкція

Український благодійний фонд “Надія” пропонує широкий спектр продуктів харчування та засобів гігієни для людей, які постраждали внаслідок військових дій в Україні. Окрім продуктових наборів, Фонд надає допомогу з соціальним житлом, працевлаштуванням та соціальними проектами для дітей та переселенців.

Продукти харчування та засоби гігієни розраховані на сім’ю з трьох осіб і розраховані на один місяць. Щоб подати заявку на отримання допомоги, зацікавлені особи повинні заповнити аплікаційну форму за посиланням. У заявці необхідно вказати контактну інформацію, детальну інформацію про вид необхідної допомоги (наприклад, гуманітарна допомога, соціальна адаптація, працевлаштування), адресу проживання та адресу електронної пошти.

Фонд надає гуманітарну допомогу як громадянам, так і юридичним особам. За додатковими питаннями громадяни можуть звертатися до Фонду через мобільний телефон або електронну пошту. Номер мобільного телефону – (067) 326 52 05, адреса електронної пошти – [email protected]

Інформація про Фонд розміщена на сайті https://zayava.info/. На цьому сайті перераховані різні благодійні організації, які надають допомогу українцям, включаючи грошову підтримку, продуктові набори та інші форми допомоги. Кожна організація надає детальну інформацію про те, хто може звернутися за допомогою і як її отримати. Додаткову інформацію можна знайти на сайті.