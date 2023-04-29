Украинцы, уехавшие за границу, могут остаться без квартир: выплыли интересные подробности

Многие украинцы выехали за границу из-за полномасштабной войны, покинув свое жилье. Мошенники уже активно пользуются такой возможностью. Юрист рассказал подробности.

Только за последние два месяца юрист зафиксировал два случая мошенничества. Юрист рассказал, как действуют мошенники, что украинцы могли уберечь свое имущество.

Мошенники ищут в интернете подходящую квартиру, откуда владельцы уехали за границу. Затем они сдают жилье по договору или нет.

Они используют фальшивый паспорт и подписывают договор аренды с нуждающимися в жилье. После чего они подделывают паспорт владельца квартиры.

Отметим, что фальшивый паспорт можно купить на черном рынке всего за 200-2000 долларов.

В дальнейшем мошенники могут подделывать правоустанавливающие документы или получать дубликат.

Затем аферисты показывают квартиру потенциальным покупателям и продают по заниженной цене.

Юрист дал несколько советов украинцам, которые покинули рожь в Украине, чтобы те не стали жертвами подобных схем.

Необходимо самостоятельно или с помощью нотариуса проверить реестр имущественных прав. Так вы сможете убедиться, что с вашим жильем все хорошо.

Если вы покидаете жилье на длительное время без присмотра, то следует оформить договор займа с кем-то из близких или друзей. В таком случае нотариус наложит ограничение и распоряжение квартирой.

Если ваше жилье не внесено в реестр имущественных прав, то юрист рекомендует срочно это сделать.

Работайте только с проверенными риэлторами.

Узнайте больше информации об арендаторе, где он работает, насколько активна его страница в социальных сетях, его жизненная история и родные. При аренде жилья следует взять у арендатора какие-то документы, убедитесь, что они не являются ложными.

Если вы сдаете квартиру в аренду, но находитесь в Украине, то посещайте квартиру чаще, чтобы проверять проживающих там людей. Только ваша внимательность и настороженность поможет защититься от мошенников.