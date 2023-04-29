Единовременная выплата в размере шести пенсий: кто может получить

Граждане Украины могут получать пенсионные выплаты в случае, если они находятся в пределах страны. Относительно пенсионеров, которые собираются ехать за границу, они могут обратиться в пенсионный фонд с соответствующим заявлением и получить сразу шесть пенсионных выплат авансом.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Пенсионного фонда Украины в Фейсбуке. В объяснении говорится, что если пенсионер планирует выезд за границу на постоянное место жительства, то он может получить пенсионную выплату за шесть месяцев вперед. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд перед отъездом со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.

Согласно действующему законодательству, пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение акционерного общества Укрпочта или через банк, указанный пенсионером в заявлении, которое подается по месту жительства пенсионера в пределах Украины.

Относительно пенсионеров, которые находятся за границей, пенсию им выплачивают только в том случае, если это предусматривается международными договорами Украины.

Следует отметить, что часть украинцев на временно оккупированных территориях осталась без пенсионных выплат. Дело в том, что из-за российских захватчиков на временно оккупированных территориях не отделения Укрпочты, а также банки или банкоматы.

Также стоит добавить, что уже этим летом продолжающие работать украинцы пенсионного возраста получат надбавки к своим пенсиям. Однако это произойдет только после того, как государственные реестры получат и упорядочат информацию об уплате единого социального взноса.

В марте этого года надбавки к пенсиям получили миллионы украинцев. Причина – плановая индексация. Учитывая сложную экономическую ситуацию в Украине из-за полномасштабной войны, длительное время велись дискуссии о целесообразности проведения индексации. Однако решение приняли, поэтому украинские пенсионеры получили в среднем на 500 гривен больше.