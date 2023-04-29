Одноразова виплата в розмірі шести пенсій: хто може отримати

Громадяни України можуть отримувати пенсійні виплати дише у випадку, якщо вони перебувають в межах країни. Щодо пенсіонерів, які збираються їхати за кордон, то вони можуть звернутися до пенсійного фонду з відповідною заявою та отримати одразу шість пенсійних виплат авансом.

Відповідне повідомлення було оприлюднено на офіційній сторінці Пенсійного фонду України в Фейсбук. В поясненні говориться, що якщо пенсіонер планує виїзд за кордон на постійне місце проживання, то він може отримати пенсійну виплату за шість місяців наперед. Для цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду перед від’їздом з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання.

Згідно з чинним законодавством, пенсія в Україні виплачується в грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення акціонерного товариства Укрпошта або через банк, який вказав пенсіонер в заяві, що подаються за місцем проживання пенсіонера в межах України.

Стосовно пенсіонерів, які перебувають за кордоном, то пенсію їм виплачують лише в тому разі, якщо це передбачається міжнародними договорами України.

Варто зазначити, що частина українців на тимчасово окупованих територіях залишилась без пенсійних виплат. Річ у тім, що через російських загарбників на тимчасово окупованих територіях не відділення Укрпошти, а також банки чи банкомати.

Також варто додати, що вже цього літа українці пенсійного віку, що продовжують працювати, отримають надбавки до своїх пенсій. Однак це відбудеться лише після того, як державні реєстри отримають та впорядкують інформацію про сплату єдиного соціального внеску.

В березні ж цього року надбавки до пенсій отримали мільйони українців. Причина — планова індексація. Зважаючи на складну економічну ситуацію в Україні через повномасштабну війну, тривалий час велися дискусії стосовно доцільності проведення індексації. Однак рішення прийняли, тож українські пенсіонери отримали в середньому на 500 гривень більше.