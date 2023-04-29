Будьте осторожны: звезды прочат проблемы со здоровьем двум знакам зодиака

Беспокоиться о собственном здоровье следует регулярно. Правильное питание: режим дня, отказ или минимизация вредных привычек, умеренная физическая нагрузка и регулярные профилактические медицинские осмотры.

Однако иногда болезни приходят внезапно. Астрологи утверждают, что представителям некоторых знаков зодиака следует быть особенно внимательными в мае в плане здоровья.

Речь идет сразу о двух знаках зодиака – Лев и Водолей.

Лев

Вероятно, представители знака испытывают внутреннее напряжение уже давно, и это не дает им свободно дышать и наслаждаться жизнью. В мае астрологи говорят о сильных стрессах на тревоги. Звезды предупреждают, что могут возникнуть проблемы на работе, что приведет к конфликтам и спорам с коллегами и руководством.

Члены семьи и вторая половина будут не надо счастливыми видеть Львов уставшими и напряженными. Нервное напряжение может стать причиной плохого самочувствия и привести к обострению хронических заболеваний.

Астрологи советуют Львам абстрагироваться и не воспринимать серьезно рабочие проблемы. Также стоит задуматься об отпуске или отдыхе.

Водолей

Представители знака могут столкнуться с хроническими болезнями, которые давно давали о себе знать. Однако, по словам астрологов, в мае эти проблемы могут обостриться. Вероятно в мае представители знака Водолей почувствуют первые странные симптомы, поэтому следует обратиться к врачу. Действовать нужно быстро. Астрологи предупреждают о высокой вероятности операций или больничных.

Однако не стоит зацикливаться на здоровье и ждать неприятностей. Да, астрологи могут прогнозировать определенную склонность, однако на самом деле состояние нашего здоровья влияют не только небесные тела, но и наш образ жизни и множество других факторов. Поэтому Львам и Водолея, а также всем другим знакам зодиака следует заботиться о своем здоровье и не сосредотачивать внимание только на негативе.