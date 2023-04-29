Будьте обережні: зірки пророкують проблеми зі здоров’ям двом знакам зодіаку

Турбуватися про власне здоров’я варто регулярно. Правильне харчування режим дня, відмова або мінімізація шкідливих звичок, помірне фізичне навантаження та регулярні профілактичні медичні огляди.

Однак іноді хвороби приходять раптово. Астрологи стверджують, що представникам деяких знаків зодіаку потрібно бути особливо уважними в травні в плані здоров’я.

Мова йде одразу про два знаки зодіаку — Лев та Водолій.

Лев

Ймовірно, представники знаку відчувають внутрішню напругу вже давно, і це не дає їм вільно дихати та насолоджуватися життям. В травні астрологи говорять про сильні стреси на тривоги. Зірки попереджають, що можуть виникнути проблеми на роботі, що призведе до конфліктів та суперечок з колегами та керівництвом.

Члени сім’ї та друга половина будуть не надо щасливими бачити Левів втомленими та напруженими. Нервове напруження може стати причиною поганого самопочуття та призвести до загострення хронічних хвороб.

Астрологи радять Левам абстрагуватися та не сприймати серйозно робочі проблеми. Також варто задуматися про відпустку або відпочинок.

Водолій

Представники знаку можуть зіткнутися з хронічними хворобами, які давно давали про себе знати. Однак за словами астрологів, в травні ці проблеми можуть загостритися. Ймовірно в травні представники знаку Водолій відчують перші дивні симптоми, тому варто звернутися до лікаря. Діяти потрібно швидко. Астрологи попереджають про високу ймовірність операцій або лікарняних.

Однак не варто зациклюватися на стані здоров’я та чекати неприємностей. Так, астрологи можуть прогнозувати певну схильність, однак насправді на стан нашого здоров’я впливають не лише небесні тіла, але й наш спосіб життя та безліч інших факторів. Тож Левам та Водолія, а також всім іншим знакам зодіаку варто дбати про своє здоров’я та не зосереджувати увагу лише на негативі.