Треба встигнути до травня: користувачам Дії зроблили важливе оголошення

В Україні вже кілька місяців діє програма обміну старих ламп накалювання на нові світлодіодні та енергозберігаючі. Обмін відбувається абсолютно безплатно, з такою метою, щоб люди економили електроенергію. Та ось Укрпошта, на відділеннях якої власне й можна було здійснити обмін, повідомила про обмеження, які вступають в дію вже у травні. В Укрпошті заявили, що як тільки програма запрацювала були дні, коли вони могли обміняти кілька сотень лампочок. Зараз попит значно зменшився. А отже кількість відділень, де можна було скористуватися програмою — суттєво зменшать.

“Отже, ми можемо сказати, що всі бажаючі обміняти лампи вже це зробили. Щоб сконцентрувати більшу кількість доступних ламп у тих населених пунктах, де є найбільший попит, було ухвалено рішення поступово скорочувати кількість відділень “Укрпошти”, в яких можна обміняти лампи розжарювання,” – заявив заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Йосип Борнак.

З 1 травня прийматимуть лампочки тільки центральні відділення

Відтак вже з 1 травня в додатку “Дія” для обміну будуть висвітлюватися тільки центральні відділення Укрпошти у великих містах. Всього це буде лише 23 міста.

“Користувачі програми “Дія” можуть зробити замовлення ламп до 1 травня та отримати їх протягом тижня у відділенні, яке буде доступне під час реєстрації“, – прокоментував Борнак.

Ті українці, які не користуються додатком “Дія” зможуть обміняти лампочки до 5 травня, у будь-якому доступному відділенні за умови, що там будуть в наявності необхідні світлодіодні лампочки.

“З 6 травня прийматимуть лампи розжарювання для обміну лише центральні відділення Укрпошти в обласних центрах, де зберігається найбільший попит та потреба“, – підсумував Борнак.

То ж якщо ви з якихось причин тягнули, але хотіли зробити обмін, маєте ще трохи часу.