Павел Глоба назвал “самый горячий” месяц войны: так трудно еще не было

Уже не один астролог высказывался по поводу войны, ее пика и вероятной даты завершения. Люди склонны верить тем экспертам, которые чаще всего дают точные прогнозы, имеющие тенденцию сбываться. Одним из таких считается Павел Глоба, который “пророчил” немало событий. В настоящее время специалист по “звездной” науке высказался о том, что 15 апреля Белая Луна вошла в знак Овна. Это, мол, означает, что людьми будет руководить воинственность, решительность, жажда перемен и многие агрессии. Обе стороны будут рваться в бой. Будут ощущать это на себе не только обе армии, но и мирное население. Следующие несколько месяцев будут очень горячими, считает эксперт.

Пик придется на июль-август

«Нынешний гороскоп ингрессии Белой Луны в знак Овна свидетельствует о большой вероятности перерастания современных военных конфликтов в определенный облик будущей «священной войны», причем пропагандисты со всех сторон будут пытаться раздувать вооруженные столкновения до уровня всенародной войны», — отметил Павел Глоба.

Астролог отметил, что сейчас война переходит в другую фазу, решаются судьбы не только отдельных территорий, но и большого количества людей, причем из разных уголков мира. По мнению Глобы, самыми тяжелыми станут июль и август этого года. Что именно будет происходить в этот период, астролог не говорит.

Нумерологи считают, что война в этом году не закончится

И по теме отметим, что сразу несколько гениев математики и нумерологов провидцев отметили, что в 2023 году война не закончится. Более того, она перейдет на более жесткий уровень. Возможный финал некоторые эксперты видят в 2025 году и то путем переговоров. В этом же году будет много “жарких” месяцев. Здесь мнения нумерологов и Глобы, кстати, совпадают. Все единогласно отмечают, что лето и его конец будут самыми трудными.