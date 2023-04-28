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Павло Глоба назвав “найгарячіший” місяць війни: так важко ще не було

28.04.2023
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Павло Глоба

Вже не один астролог висловлювався стосовно війни, її піку та ймовірної дати завершення. Люди схильні вірити тим експертам, які найчастіше дають точні прогнози, що мають тенденцію збуватися. Одним з таких вважається Павло Глоба, який “напророкував” чимало подій. Наразі фахівець з “зіркової” науки висловився стосовно того, що 15 квітня Білий Місяць ввійшов в знак Овна. Це мовляв означає, що людьми керуватиме войовничість, рішучість, жага змін і багато агресії. Обидві сторони рватимуться в бій. Неабияк відчуватимуть це на собі не лише обидві армії, а й мирне населення. Наступні кілька місяців будуть дуже гарячими, вважає експерт.

Пік припаде на липень-серпень

війна

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«Цьогорічний гороскоп інгресії Білого Місяця на знак Овна свідчить про велику ймовірність переростання сучасних військових конфліктів у певну подобу майбутньої «священної війни», причому пропагандисти з усіх боків намагатимуться роздмухувати збройні зіткнення до рівня війни всенародної», — зазначив Павло Глоба.

Астролог зазначив, що наразі війна переходить в іншу фазу, вирішуються долі не лише окремих територій, а великої кількості людей причому з різних куточків світу. На думку Глоби, найважчими стануть липень та серпень цього року. Що саме відбуватиметься в цей період, астролог не говорить.

Нумерологи вважають, що війна цьогоріч не закінчиться

Й до теми зазначимо, що одразу кілька геніїв математики та нумерологів провидців зазначили, що у 2023 році війна не закінчиться. Більше того, вона перейде на жорстокіший рівень. Можливий фінал деякі експерти вбачають у 2025 році й то шляхом переговорів. Цього ж року, буде багато гарячих місяців. Тут думки нумерологів і Глоби, до речі, збігаються. Всі одноголосно зазначають, що літо і його кінець будуть найважчими.


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28.04.2023
1 хвилина на прочитання
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