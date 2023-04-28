Павло Глоба назвав “найгарячіший” місяць війни: так важко ще не було

Вже не один астролог висловлювався стосовно війни, її піку та ймовірної дати завершення. Люди схильні вірити тим експертам, які найчастіше дають точні прогнози, що мають тенденцію збуватися. Одним з таких вважається Павло Глоба, який “напророкував” чимало подій. Наразі фахівець з “зіркової” науки висловився стосовно того, що 15 квітня Білий Місяць ввійшов в знак Овна. Це мовляв означає, що людьми керуватиме войовничість, рішучість, жага змін і багато агресії. Обидві сторони рватимуться в бій. Неабияк відчуватимуть це на собі не лише обидві армії, а й мирне населення. Наступні кілька місяців будуть дуже гарячими, вважає експерт.

Пік припаде на липень-серпень

«Цьогорічний гороскоп інгресії Білого Місяця на знак Овна свідчить про велику ймовірність переростання сучасних військових конфліктів у певну подобу майбутньої «священної війни», причому пропагандисти з усіх боків намагатимуться роздмухувати збройні зіткнення до рівня війни всенародної», — зазначив Павло Глоба.

Астролог зазначив, що наразі війна переходить в іншу фазу, вирішуються долі не лише окремих територій, а великої кількості людей причому з різних куточків світу. На думку Глоби, найважчими стануть липень та серпень цього року. Що саме відбуватиметься в цей період, астролог не говорить.

Нумерологи вважають, що війна цьогоріч не закінчиться

Й до теми зазначимо, що одразу кілька геніїв математики та нумерологів провидців зазначили, що у 2023 році війна не закінчиться. Більше того, вона перейде на жорстокіший рівень. Можливий фінал деякі експерти вбачають у 2025 році й то шляхом переговорів. Цього ж року, буде багато гарячих місяців. Тут думки нумерологів і Глоби, до речі, збігаються. Всі одноголосно зазначають, що літо і його кінець будуть найважчими.