Украинцев предупредили об обязательной платной проверке газовых котлов: сумма не маленькая

В Украине закончился отопительный сезон и это означает, что пора приводить в порядок такое оборудование, как газовый котел. В идеале его нужно ежегодно чистить и промывать, чтобы он был не только дееспособным, но и безопасным для жильцов дома. Так называемый стандартный технический досмотр и базовое обслуживание котла обойдутся в пределах 200-500 гривен. Цена варьируется в зависимости от региона проживания, марки и года выпуска котла, а также квалификации выполняющего работу мастера. Если ежегодное обслуживание пропустить и допустить к любой поломке, цена ремонта достигнет минимум 1000 гривен и больше.

Обязательно нужно промывать котел

Для тех, кто не знает с чего начать, и какое обслуживание нужно именно их котлу, газовики отмечают — в первую очередь качественная промывка. Промывка системы позволяет избавиться от ненужной накипи, грязи, лишнего давления и избежать появления коррозии. Под чисткой обычно подразумевают чистку горелки, вентилятора, датчиков тяги и перегрева, электродов распада и ионизации, фильтров отопительного контура.

Также, современные компании, занимающиеся обслуживанием котлов, предлагают и ряд других услуг, которыми не стоит пренебрегать, особенно если котел во время работы выдавал какие-то сбои.

Среди дополнительных процедур:

Промывка теплообменника – это даже не дополнительная, а основная услуга, которую следует поставить на одном уровне с чисткой. Проверка рабочих показателей котла, в которую входит проверка давления в расширительном баке, проверка герметичности отопительного контура, настройка газового клапана, проверка отсутствия утечек угарного и бытового газа. Также квалифицированные мастера дадут необходимые рекомендации по дальнейшей эксплуатации котла.

Дополнительно все эти проверки следует производить и перед отопительным сезоном. Если есть возможность только раз произвести полное ТО котла, делайте это осенью.