Мережа АТБ закриває ряд супермаркетів, натомість прийдуть інші компанії: деталі

Компанія АТБ вважається лідером за кількістю супермаркетів по Україні. Під час війни вони продовжували працювати, і пропонувати людям чи не найлояльніші ціни на ринку, особливо на продукцію власного виробництва. Та все-таки бойові дії змусили мережу зачинити ряд супермаркетів. Переважно це стосується території бойових дій.

Наразі мережа скоротилася до 1176 магазинів по всій Україні, що значно менше ніж у довоєнний період. До війни налічувалося майже 1500 точок. Попри це, АТБ все ще займає лідерські позиції за чисельністю своїх магазинів. За даними Асоціації Ритейлерів України Retail Association of Ukraine, RAU АТБ лідери, на другому місці за кількістю торгових точок — компанія Fozzy Group в котру входять Сільпо і Фора, а на третьому місці мережа VolWest Retail.

Деякі мережі під час війни збільшують кількість магазинів

Вищезгадана трійка навіть попри війну залишається наймасштабнішою на ринку. Однак, якщо, наприклад, те ж АТБ закриває ряд магазинів і за час повномасштабного вторгнення скоротило їх кількість, то деякі компанії навпаки.

Відтак, агрохолдинг МХП, який має м’ясні точки “М’ясомаркет” збільшив їх кількість на 153%. До війни вони мали 179 магазинів, а зараз є 245.

Спостерігається ріст і масштабування й у компанії з Кропивницького “Файно Маркет”, які збільшили кількість магазинів десь на 14%. Суттєво зросла мережа під назвою “Сім23”. Вони практично щомісяця відкривають нові магазини переважно у західних областях. Збільшується й мережа “Рукавичка”, яка лише у Львові за попередній рік відкрила 15 нових магазинів.

Також, до списку тих, хто не здався і продовжує активно працювати віднесли мережу “Еко Маркет”. Вони не зачинили жодного магазину і навіть один новий на етапі відкриття.