Приват і Ощад ухвалили важливе рішення щодо роботи своїх відділень

Раніше українці були обурені тим, що популярні банки, як Ощад і Приватбанк, почали масово скорочувати кількість відділень. Тепер два найбільші державні банки — Приватбанк та Ощадбанк ухвалили важливе рішення. Вони більше не скорочуватимуть своїх філій у регіонах. З початку року кількість відділень тих банків майже не змінилася.

Згідно з інформацією національного банку України на 1 квітня 2023 року, в Україні було 5 192 діючих відділень банків. На початку цього року кількість робочих відділень була на 144 більше.

Загалом зараз країною працює 65 банків.

З початку року банків було на два більше, але “Айбокс Банк” та “Форвард” закрилися. Саме ці два відділення склали більшу частину відділень, які були закриті.

З відходом “Айбокс Банку” було закрито 69 відділень, а з ліквідацією “Форварда” перестало існувати ще 17 структурних підрозділів. Таким чином, 60% закритих відділень банків припадає на ліквідовані.

Зараз найбільше відділень є у Приватбанку — 1209. З початку року було закрито лише одне відділення Приватбанку. Ще один великий державний банк “Ощадбанк” на сьогодні володіє 1183 відділеннями у різних регіонах країни. Цікавим є той факт, що з початку 2023 року в Ощадбанку поповнився одним відділенням.

Загалом уперше за довгий час два найбільші банки не скорочували кількість своїх відділень. Значна частина філій банків припинила роботу через реальну небезпеку життю та здоров’ю через ведення бойових дій.Також закрилися банки на тимчасово окупованих територіях.

Процес ліквідації розпочався ще до війни у ​​зв’язку із цифровізацією банківських послуг. Більшість послуг тепер доступні онлайн. Тому більше немає потреби у такій величезній кількості банківських відділень.

З початком обстрілів енергосистеми України та регулярних відключень кількість банківських відділень знову зросла. Для багатьох українців відділення банків стали єдиним місцем, де можна зняти гроші з рахунків, а також підзарядити телефон та дізнатися про останні новини.