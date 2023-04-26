Появился подробный гороскоп на май: для трех знаков Зодиака есть очень приятные новости

Первая половина мая пройдет под влиянием Ретроградного Меркурия. Это почувствуют большинство знаков Зодиака. И хотя Ретроградный Меркурий принято ассоциировать с неприятными событиями, но в жизни трех знаков Зодиака все будет наоборот. Сразу несколько астрологов поделились своими прогнозами и у всех совпадает положительный прогноз на месяц для Овнов, Близнецов и Скорпионов.

Овен

Возглавляет рейтинг счастливчиков Овен. Вам будет везти по всем делам и начинаниям. Но астрологи предостерегают, не пытайтесь уехать только на одном везении. Много труда, ума и даже уловок также придется приложить. В сомнительных ситуациях или перед сложным выбором вспомните о собственных ценностях и не изменяйте им. Будьте активны, проявляйте инициативу, сконцентрируйтесь на обязанностях, которые на себя взяли и все будет отлично.

Близнецы

В мае, наконец, вы приблизитесь к реализации своих мечтаний и желаний. Вероятно удастся наконец-то завершить сделку, которая принесет вам много денег. Возможны выгодные сделки с недвижимостью. И хотя в период Ретроградного Меркурия эксперты не советуют делать большие покупки или продажи, но на этот раз это не о вас. Вам наоборот советуют не сомневаться, не думать долго о правильности своих поступков. Делайте все быстро и без оглядки на лишние нюансы. Также возможно интересное предложение в карьерном плане. Возможно, это будет новая работа, или новая должность. Предложение будет однозначно иметь много перспектив.

Скорпион

Для Скорпионов май станет удачным месяцем не только в плане финансов и карьерного роста, но и в личной жизни. Вы сможете добиться максимальной финансовой независимости, а также желаемой гармонии в отношениях с любимым человеком. Все что нужно сделать, чтобы так и было – немного выйти из зоны комфорта. В вашем случае это выход в людные места и знакомство с новыми людьми. Много новых знакомств.