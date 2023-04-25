Гений математики рассчитал дату окончания войны: с ним согласились сразу несколько экспертов

Нумерологи, астрологи, маги, ясновидящие, а теперь еще и математики пытаются предусмотреть дату окончания русско-украинской войны. Полномасштабное вторжение продолжается уже больше года и влечет за собой большие потери как среди военных и мирного населения, так и в плане инфраструктуры. Конечно, каждый украинец мечтает, чтобы война закончилась как можно скорее. Но стоит ли ждать мира в 2023 году? Гений математики, ученый в прошлом Григорий Кваша говорит, что нет. Более того, людям стоит запастись терпением, ведь в этом году конфликт будет только набирать обороты. Жертв будет еще больше, а действия врага более жестокими.

Кваша считает, что мир наступит в 2025 году

Математик по какой-то супер-формуле определил, что мира следует ждать в 2025 году. Более того, он не наступит в результате боевой победы на фронте, а только путём переговоров и подписания мирного соглашения. С этими утверждениями согласен еще один пророк-математик Садик Афган. Он также говорит, что в 2023 году конфликт не только не закончится, но обострится еще сильнее. Украину ждет еще больше разрушений и потерь. Особенно тяжелый период наступит в момент нашего контрнаступления, когда враг всеми силами будет пытаться его остановить или разбить. Подтверждают эти утверждения и несколько нумерологов.

Буданов считает совсем по-иному

В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов постоянно отмечает в своих интервью, что в этом году конфликт имеет все шансы закончиться. Более того, он уверен, что этим летом Крым вернется в состав Украины. Но это не означает окончание войны. Победой можно выделить полный выход на границы 1991 года.

“Смотрите, согласно тому, как все должно происходить, все будет проходить по возвращению всех наших границ. Крым – это часть территории Украины, без возвращения Крыма ситуация не завершится. Никто ее не завершит, как бы ни хотел… Если Крым будет последним изъят – это финал. Если Крым будет первым изъят, а Донбасс еще нет – то это не финал“, — сказал Буданов