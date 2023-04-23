Такую бутилированную воду пить нельзя: как утолить жажду без вреда для здоровья

На улице становится теплее, а значит нам нужно больше жидкости для поддержания водного баланса. Бутылка прохладной чистой воды станет настоящим спасением от выматывающей жары.

Но купить первую попавшую бутылку воды — это неправильно. Она не принесет пользы. Диетолог Анна Ильина рассказала, что большое значение имеет материал, из которого сделана сам бутылка.

Покупая воду в бутылке стоит обратить внимание на многие факторы, в частности на степень очистки и минерализацию. Важно убедиться, что вода не из открытых источников, например, из речки или озера. Артезианская вода из скважин будет более качественной, но только если номер этой скважины указан на бутылке.

При этом лучше выбирать воду в стеклянных бутылках. Пластик может содержать бисфенол. А это очень вредный компонент пластмассы. Он может попасть в воду в больших количествах, если не соблюдались правила хранения. Бисфенол выделяется, если бутылка с жидкостью стоит на солнце или просто нагревалась. Такую воду пить категорически запрещено. Ни в коем случае нельзя покупать бутилированную воду с витрины магазина или киоска, а тем более на рынке.

Если делать покупки в супермаркете, то это еще допускается.

Вода является одним из самых важных элементов для жизни человека. Она играет ключевую роль в многих процессах, происходящих в нашем организме.

Около 60% взрослого человеческого тела состоит из воды. Это означает, что если вы весите 70 кг, то примерно 42 литра вашего веса – это вода!

Человек может выжить без пищи на несколько недель, но без воды мы не протянем больше нескольких дней. Вода необходима для того, чтобы наши органы работали правильно и чтобы мы могли избавляться от токсинов и отходов.

Вода помогает регулировать температуру тела. Когда мы испытываем физическую нагрузку или находимся в жарком климате, мы начинаем потеть. А значит нам нужно больше жидкости для утоления жажды.