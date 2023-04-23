Таку бутильовану воду пити не можна: як вгамувати спрагу без шкоди для здоров’я

На вулиці стає тепліше, а значить, нам потрібно більше рідини для підтримки водного балансу. Пляшка прохолодної чистої води стане справжнім порятунком від спеки, що вимотує.

Але купити першу пляшку води, що потрапила, — це неправильно. Вона не принесе користі. Дієтолог Ганна Ільїна розповіла, що велике значення має матеріал, з якого зроблена сама пляшка.

Купуючи воду в пляшці варто звернути увагу на багато факторів, зокрема на ступінь очищення та мінералізацію. Важливо переконатися, що вода не з відкритих джерел, наприклад, з річки чи озера. Артезіанська вода зі свердловин буде якіснішою, але тільки якщо номер цієї свердловини вказаний на пляшці.

При цьому краще вибирати воду у скляних пляшках. Пластик може містити бісфенол. І це дуже шкідливий компонент пластмаси. Він може потрапити у воду у великих кількостях, якщо не дотримувалися правил зберігання. Бісфенол виділяється, якщо пляшка з рідиною стоїть на сонці або просто нагрівалася. Таку воду пити категорично заборонено. У жодному разі не можна купувати бутильовану воду з вітрини магазину чи кіоску, а тим паче на ринку.

Якщо робити покупки у супермаркеті, то це ще допускається.

Вода є одним із найважливіших елементів для життя людини. Вона грає ключову роль багатьох процесах, які у нашому організмі.

Близько 60% дорослого людського тіла складається із води. Це означає, що якщо ви важите 70 кг, то приблизно 42 літри вашої ваги – це вода!

Людина може вижити без їжі на кілька тижнів, але без води ми не протягнемо більше кількох днів. Вода необхідна для того, щоб наші органи працювали правильно і щоб ми могли позбавлятися токсинів та відходів.

Вода допомагає регулювати температуру тіла. Коли ми відчуваємо фізичне навантаження чи перебуваємо у спекотному кліматі, ми починаємо потіти. А значить нам потрібно більше рідини для вгамування спраги.