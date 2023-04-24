У травні на них чекають великі неприємності: астрологи назвали 3 знаки зодіаку, яким не пощастить

21 квітня розпочався період ретроградного Меркурія Це явище триватиме до середини травня і принесе серйозні проблеми одразу трьом знакам зодіаку. У цей час на них чекають випробування та емоційні виклики.

Травень буде складним для людей, які народилися під знаком Діва, Терези та Скорпіон. Астрологи стверджують, що їм доведеться приймати важливі, але складні рішення, а також долати перешкоди в особистому та професійному житті.

Діва

Уродженцям знака доведеться вирішувати складнощі у відносинах із партнером. Найімовірніше виникне питання, чи варто продовжувати стосунки. Варто задуматися про зміни. Однак зірки не радять ухвалювати рішення спонтанно. Варто ретельно проаналізувати ситуацію зваживши всі плюси та мінуси. Від цього залежатиме доля одразу двох людей, ваша

Терези

Астрологи прогнозують певні труднощі на роботі людям, які народилися під знаком Терезів. Якщо представники знака раніше замислювалися про зміну роботи, то настав час. Зростає ризик серйозного конфлікту з керівництвом чи колегами. Тому краще не витрачати нерви, а направити ресурси на оновлення резюме та подумати про перспективи. Можливо навіть про переїзд до нового міста. Всі зміни лише на краще, не варто їх боятися.

Скорпіон

Рідні та друзі вимагатимуть підтримки та уваги з боку уродженців знаку Скорпіон. Астрологи стверджують, що це забере багато сил, але треба зберегти ясність думок. Варто заздалегідь підготуватись до того, що ситуація буде непростою, але все вирішиться.

Водночас не варто готуватися до неприємностей. І це стосується одразу всіх знаків зодіаку. Так, зірки впливають на наше життя, але рішення все ж таки приймаємо ми виходячи зі свого досвіду та почуттів. У будь-якому випадку варто прислухатися до своєї інтуїції та аналізувати ситуацію, щоб сформувати найкраще рішення.