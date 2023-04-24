Від штрафу до 7 років із конфіскацією майна: нардепи ініціювали законопроєкт за фейкові пости

Народні депутати від “Слуги народу” хочуть запровадити кримінальне покарання за поширення у соціальних мережах інформації, яка може “підвищити напругу у суспільстві”.

Ознайомитись із текстом законопроєкту №9223 можна на сайті парламенту. Його авторами є представники партії Слуга народу – Георгій Мазураш, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк.

У пояснювальній записці йдеться, що мета нового законопроєкту — посилення відповідальності за використання фейкових акаунтів у соціальних мережах та розповсюдження неправдивої інформації.

Водночас, виходячи з формулювання в 3 пункті, можна припустити, що до відповідальності можуть притягнути осіб, які пишуть повідомлення зі свого облікового запису.

Зазначається, що карати хочуть за поширення неправдивої інформації або за втручання у справи юридичних та фізичних осіб, якщо ці дії можуть призвести до підвищення рівня соціальної напруженості або ж порушують конституційні права та свободи громадян. При цьому в цих повідомленнях можуть бути ознаки державної зради.

З одного боку, подібні заходи можуть скоротити кількість фейків і неперевіреної інформації в соціальних мережах. А з іншого – нардепи намагаються уникнути критики влади.

Загалом цей законопроєкт має бути ретельно опрацьований, інакше його буде спрямовано не стільки на боротьбу з фейками, а на захист інтересів самих депутатів.В умовах повномасштабного вторгнення, коли наші захисники ціною власного життя захищають європейські цінності та демократію, народні депутати дозволяють собі утискати ті самі права українців на висловлювання власної позиції. Тобто цим законом нардепи хочуть уникнути критики, просто заборонивши її.

Законопроєкт уже спричинив змішані почуття серед громадян. Наразі ж головний ініціатор обурюється, що українці залишають гнівні коментарі на його сторінці. Сподіваємося, що депутатам буде здоровий глузд не приймати законопроєкт, який фактично забороняє виборцям висловлюватися адресу народних депутатів.