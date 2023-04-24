От штрафа до 7 лет с конфискацией имущества: нардепы инициировали законопроект за фейковые посты

Народные депутаты от “Слуги народа” хотят ввести уголовное наказание за распространение в социальных сетях информации, которая может “повысить напряжение в обществе”.

Ознакомиться с текстом законопроекта №9223 можно на сайте парламента. Его авторами являются представители партии Слуга народа — Георгий Мазураш, Сергей Кузьминых, Максим Павлюк, Михаил Лаба и Олег Арсенюк.

В пояснительной записке говорится, что цель нового законопроекта — ужесточение ответственности за использование фейковых аккаунтов в социальных сетях и распространение неправдивой информации.

В то же время исходя из формулировки в 3 пункте, можно припустить, что к ответственности могут притянуть лиц, которые пишут сообщения со своего аккаунта.

Отмечается, что наказывать хотят за распространение недостоверной информации или за вмешательство в дела юридических и физических лиц, если эти действия могут привести к повышению уровня социальной напряженности или же нарушают конституционные права и свободы граждан. При этом в этих сообщениях могут отсутствовать признаки государственной измены.

С одной стороны подобные меры могут сократить количество фейков и непроверенной информации в социальных сетях. А с другой — народные депутаты пытаются избежать критики со стороны избирателей.

В целом этот законопроект должен быть тщательно проработан, иначе он будет направлен не столько на борьбу с фейками, а на защиту интересов самих депутатов.

В условиях полномасштабного вторжения, когда наши защитники ценой собственной жизни защищают европейские ценности и демократию, народные депутаты позволяют себе ущемлять те самые права украинцев на выражение собственной позиции.

Законопроект уже вызвал смешанные чувства среди граждан. Сейчас же главный инициатор возмущается, что украинцы оставляют гневные комментарии на его странице. Надеемся, что депутатам станет здравого ума не принимать законопроект, который фактически запрещает избирателям высказываться адрес народных депутатов.