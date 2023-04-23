Названо самую прибыльную профессию Украине: кто получает от 130 000 гривен 

В Украине назвали профессию, представители которой получают самую высокую среднюю зарплату. Если следовать информации, размещенной в разделах вакансий — это Sumfony-програмисты. Они получают около 200 тысяч гривен. Средняя заработная плата у них 130 тысяч гривен.

Соответствующая информация представлена на крупном портале с подбора кадров.

Sumfony-програмист должен владеть навыками работы с фреймворком Sumfony. Они создают внутренне наполнение сайтов. То есть обычные пользователи не видят их работу, но именно это обеспечивает работу сервисов.

В одном из объявлений отмечается, что они ищут человека, умеющего брать на себя ответственность, нужно участвовать в проектировании API, уметь писать код, который легко масштабируется. Среди требований к кандидатам на подобные вакансии можно встретить следующее:

уверенное знание языка программирования PHP (от шести лет);

коммерческий опыт на Symfony (от трех лет);

знание git и git-flow (squash, merge, etc);

знание Docker.

Отметим, что украинские программисты фактически могут работать на международный рынок. Поэтому их заработная плата в несколько раз выше средней заработной платы в Украине. К тому же чаще всего их зарплаты привязаны к доллару. То есть в результате девальвации гривны их заработная плата растет.

При этом стоит сказать, что далеко не все программисты могут рассчитывать на работу в международной компании и рассчитывать на такую заработную плату. Новички без опыта часто получают не более 30 тысяч гривен на месяц. Чтобы рассчитывать на заработную плату около 130 тысяч гривен, понадобится не менее пяти лет опыта.

В то же время вовсе необязательно массово гонится за огромными зарплатами IT-специалистов. Сейчас представителям рабочих специальностей в Украине предлагают от 40 тысяч гривен. Речь идет о сварщиках, электриках, сантехниках и представителях других рабочих профессий.