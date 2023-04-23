Названо найприбутковішу професію Україні: хто отримує від 130 000 гривень

В Україні назвали професію, представники якої одержують найвищу середню зарплату. Якщо слідувати інформації, розміщеній у розділах вакансій, це Sumfony-програмісти. Вони одержують близько 200 тисяч гривень. Середня заробітна плата у них 130 тисяч гривень.

Відповідна інформація представлена ​​на великому порталі з підбору кадрів.

Sumfony-програміст повинен володіти навичками роботи з фреймворком Sumfony. Вони створюють внутрішньо наповнення сайтів. Тобто звичайні користувачі не бачать їхньої роботи, але саме це забезпечує роботу сервісів.

В одному з оголошень зазначається, що вони шукають людину, яка вміє брати на себе відповідальність, потрібно брати участь у проєктуванні API, вміти писати код, який легко масштабується. Серед вимог до кандидатів на такі вакансії можна зустріти таке:

впевнене знання мови програмування PHP (від шести років);

комерційний досвід на Symfony (від трьох років);

знання git та git-flow (squash, merge, etc);

знання Docker.

Зазначимо, що українські програмісти, фактично, можуть працювати на міжнародний ринок. Тому їхня заробітна плата в кілька разів вища за середню заробітну плату в Україні. До того ж найчастіше їхні зарплати прив’язані до долара. Тобто внаслідок девальвації гривні їхня заробітна плата зростає.

При цьому варто сказати, що далеко не всі програмісти можуть розраховувати на роботу в міжнародній компанії та розраховувати на таку заробітну плату. Новачки без досвіду часто отримують не більше 30 тисяч гривень на місяць. Щоб розраховувати на заробітну плату близько 130 тисяч гривень, знадобиться щонайменше п’ять років досвіду.

Водночас зовсім необов’язково масово женеться за величезними зарплатами IT-фахівців. Наразі представникам робітничих спеціальностей в Україні пропонують від 40 тисяч гривень. Йдеться про зварювальників, електриків, сантехніків, монтажників та представників інших спеціальностей. Адже в Україні вже кілька років поспіль значний дефіцит кадрів серед робітничих професій.