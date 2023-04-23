В мае их ожидают крупные неприятности: астрологи назвали 3 знака зодиака, которым не повезет 

21 апреля начался период ретроградного Меркурия Это явление продлится до середины мая и принесет серьезные проблемы сразу трем знакам зодиака. В это время их ожидают испытания и эмоциональные вызовы.
Май будет сложным для людей, которые родились под знаком Дева, Весы и Скорпион. Астрологи утверждают, что им придется принимать важные, но сложные решения, а также преодолевать препятствия в личной и профессиональной жизни.
Дева
Уроженцам знака придется решать сложности в отношениях с партнером. Скорее всего возникнет вопрос, стоит ли продолжать отношения. Стоит задуматься о переменах. Однако звезды не советуют принимать решения спонтанно. Стоит тщательно проанализировать ситуацию взвесив все плюсы и минусы. От этого будет зависеть судьба сразу двух людей.
Весы
Астрологи прогнозируют определенные трудности на работе людям, которые родились под знаком Весов. Если представители знака ранее задумывались о смене работы, то время пришло. Растет риск серьезного конфликта с руководством или коллегами. Поэтому лучше не тратить нервы, а направить ресурсы на обновление резюме и подумать о перспективах. Возможно даже о переезде в новый город.
Скорпион
Родные и друзья будут требовать поддержки и внимания со стороны уроженцев знака Скорпион. Астрологи утверждают, что это заберет много сил, но нужно сохранить ясность мыслей. Стоит заранее подготовится к тому, что ситуация будет непростой, но все решится. Изменения только к лучшему.
В то же время не стоит готовиться к неприятностям. И это касается сразу всех знаков зодиака. Да, звезды влияют на нашу жизнь, но решения все же принимаем мы исходя из своего опыта и чувств. В любом случае стоит прислушиваться к своей интуиции и анализировать сложившиеся ситуации, чтобы найти лучшее решение.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter