В мае их ожидают крупные неприятности: астрологи назвали 3 знака зодиака, которым не повезет 

21 апреля начался период ретроградного Меркурия Это явление продлится до середины мая и принесет серьезные проблемы сразу трем знакам зодиака. В это время их ожидают испытания и эмоциональные вызовы.

Май будет сложным для людей, которые родились под знаком Дева, Весы и Скорпион. Астрологи утверждают, что им придется принимать важные, но сложные решения, а также преодолевать препятствия в личной и профессиональной жизни.

Дева

Уроженцам знака придется решать сложности в отношениях с партнером. Скорее всего возникнет вопрос, стоит ли продолжать отношения. Стоит задуматься о переменах. Однако звезды не советуют принимать решения спонтанно. Стоит тщательно проанализировать ситуацию взвесив все плюсы и минусы. От этого будет зависеть судьба сразу двух людей.

Весы

Астрологи прогнозируют определенные трудности на работе людям, которые родились под знаком Весов. Если представители знака ранее задумывались о смене работы, то время пришло. Растет риск серьезного конфликта с руководством или коллегами. Поэтому лучше не тратить нервы, а направить ресурсы на обновление резюме и подумать о перспективах. Возможно даже о переезде в новый город.

Скорпион

Родные и друзья будут требовать поддержки и внимания со стороны уроженцев знака Скорпион. Астрологи утверждают, что это заберет много сил, но нужно сохранить ясность мыслей. Стоит заранее подготовится к тому, что ситуация будет непростой, но все решится. Изменения только к лучшему.

В то же время не стоит готовиться к неприятностям. И это касается сразу всех знаков зодиака. Да, звезды влияют на нашу жизнь, но решения все же принимаем мы исходя из своего опыта и чувств. В любом случае стоит прислушиваться к своей интуиции и анализировать сложившиеся ситуации, чтобы найти лучшее решение.