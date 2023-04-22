Важная информация для абонентов Киевстар: изменения вступят в силу с 1 мая

Популярный мобильный оператор — Киевстар предупредил своих абонентов о том, что уже с 1 мая будут обновлены условия обслуживания. Подробности доступны на официальном сайте Киевстар.

Если коротко, то обновление будет удобным для абонентов Киевстар старшего возраста, пользующихся тарифами “Звонки для родителей”, которые запустили в 2020-2021 годах.

В пакет услуг им добавят еще 100 минут на другие сети и для звонком за границу. Мобильный оператор отмечает, что таких клиентов в их компании всего около 1%.

Однако такие граждане очень активно пользуются звонками. Им будет очень удобно получить дополнительные минуты для общения близкими людьми. Поскольку раньше за звонки на номера других операторов и за границу нужно было платить отдельно за пределами тарифного плана.

Абоненты, которые пользуются тарифом Киевстар Семья 2018 года тоже получат обновленную версию пакета услуг. Теперь они будут получать 6 000 Мб, 60 минут на звонки на номера других операторов, а также безлимит на Киевстар. Дополнительно предоставят 60 SMS. Стоит все это будет лишь 100гривен на месяц.

Причем минимум за 7 дней до вступления силу таких изменений абоненты должны получить уведомления с деталями новых условий и актуальной стоимость пакетов услуг в рамках обновленных тарифов.

Также узнать больше информации можно в приложении Мой Киевстар или звонить по номеру 477*9.

Также стоит упомянуть, что Киевстар сейчас активно обновляет тарифные планы. Это объясняется важностью мобильной связи в условиях войны. В то же время некоторые тарифы подорожают, в среднем на треть. Но такие меры, по словам Киевстар, вынужденные. На освобожденных от оккупантов территориях нужно чуть ли не заново устанавливать базовые станции. К тому же из-за атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины выросли затраты на обслуживание базовых станций.

